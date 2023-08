Con gol de Girotti, San Lorenzo venció 1-0 a Belgrano y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Después del empate en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha de la Copa de la Liga, San Lorenzo y Belgrano volvieron a verse las caras con apenas tres días de diferencia. Esta vez, por los octavos de la Copa Argentina, en el estadio de Colón de Santa Fe. Pero el Ciclón no permitió una nueva parda: con gol de Federico Girotti, venció 1-0 y avanzó a los cuartos de final del torneo.

Los conducidos por Ruben Darío Insua salieron con mayor empuje, a partir del peso ofensivo que le anexó el ingreso de Federico Girotti en la vieja función de Andrés Vombergar, emigrado al fútbol asiático. Y así llegó al gol: a los 10 minutos, Jalil Elías lanzó un pase disfrazado de pelotazo. Es que el envío largo fue al lugar exacto en el que surgió el ex River y Talleres, que hizo la diagonal de derecha al centro y cabeceó bombeado para superar a Vicentini y firmar su primer tanto en el club y el 1-0.

La desventaja obligó al Celeste a salir a buscar más adelante y el cotejo se hizo disputado, con pocas opciones en los arcos. No obstante, el Ciclón supo lastimar en las réplicas o con remates de media distancia. A los 32, un intento lejano de Gonzalo Maroni pasó cerca del palo izquierdo del portero cordobés. Luego, el propio Girotti remató por encima del larguero. La primera etapa se extinguió con algunos intentos de la B a través de la pelota parada, bien atenuados por San Lorenzo.

En la segunda etapa, el Ciclón perdió por una molestia al Perrito Barrios. Insua dispuso el ingreso de la Roca Sánchez. Y Boedo perdió chispa para lastimar, que recuperó parcialmente luego con los lances de Leguizamón. O con el mano a mano que Maroni inventó en el comienzo a partir de un anticipo, pero el duelo lo ganó el portero. El Pirata empujó y le hizo pasar más de un sofocón a su adversario.

Schiappacase lo tuvo con un remate cruzado, un testazo de Troilo dio en el travesaño, y un tiro de Jara le hizo viento al palo izquierdo. Batalla también debió esforzarse en un par de oportunidades. Sin embargo, sobre el epílogo, el conjunto de la Capital volvió a encontrar los caminos de las réplicas y contó con un par de posibilidades claras para ampliar. Y se quedó merecidamente con la llave (sin sobrarle demasiado) que celebró con intensidad, con Barrios manejando el carrito de los lesionados.

“Fue un partido durísimo, venimos haciendo las cosas bien, queremos ganar un título. En el gol, por suerte me tiró la diagonal y fue ahí el pase”, declaró Jalil Elías tras el triunfo. “Fue un partido muy complicado, iba a ser difícil como en cancha nuestra, lo supimos sacar adelante. Estamos muy contentos por el pase a cuartos. Hace un año que no venía jugando, no hacía un gol, tuve una lesión muy fea, quiero agradecer. Es un gran paso, a pensar en lo que viene”, apuntó el goleador Girotti.

El Ciclón había llegado a esta instancia luego de eliminar a Sarmiento de Chaco (3-0) y de sortear a Platense en la definición por penales. En tanto que el Pirata había sacado a Independiente Rivadavia (2-0) a Claypole (1-0) antes del choque con el elenco azulgrana.

La mejor actuación del Cuervo en esta competencia se dio en la temporada 2012/2013, cuando llegó a la final, que perdió ante Arsenal. Belgrano, por su parte, logró acceder a semifinales en la edición 2015/2016 y cayó ante Rosario Central.

El Cuervo jugará con San Martín de San Juan, que dio el golpe y superó 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Alexis Vega a dos minutos del epílogo. Más temprano, Talleres le ganó por penales a Colón (tras igualar 2-2 en los 90 minutos) y se probará con Boca.

Formaciones

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Hernández y Gastón Campi; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Nahuel Barrios, Adam Bareiro, Federico Girotti. DT: Ruben Darío Insua.

Belgrano: Manuel Vicentini; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Mariano Troilo; Lucas Diarte; Santiago Longo, Ulises Sánchez; Nicolás Schiappacase, Matías Marín, Pablo Chavarría; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.