Con un golazo de Juanfer Quintero, River le gana 1-0 a Gimnasia en el Monumental

River Plate tendrá este miércoles su primera presentación del año en el estadio Monumental cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Millonario buscará ratificar el buen inicio tras el triunfo conseguido en el debut ante Barracas Central.

Marcelo Gallardo decidió repetir el mismo once inicial que se impuso en la primera jornada. Santiago Beltrán continuará como arquero mientras Franco Armani se recupera de una lesión, y los refuerzos Fausto Vera, Matías Viña y Aníbal Moreno —oriundo de Catamarca— estarán desde el arranque. En ofensiva, Sebastián Driussi y Facundo Colidio volverán a conformar la dupla de ataque.

Por el lado de Gimnasia, el entrenador Fernando Zaniratto confirmó la siguiente formación para enfrentar a River en Núñez: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

La repetición del once inicial no es un dato menor en el ciclo Gallardo. River no alineaba el mismo equipo titular desde la victoria ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2025, el 8 de mayo, y el posterior triunfo 3 a 0 frente a Barracas Central por los octavos de final de la Copa de la Liga Profesional, el 12 de mayo del año pasado.

De esta manera, el Millonario formará con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. El equipo será dirigido por Marcelo Gallardo en su estreno como local en la temporada.