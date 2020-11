Con lo justo, Brasil derrotó a Venezuela y tiene puntaje perfecto

El seleccionado de fútbol de Brasil logró desnivelar en la segunda parte y se impuso la noche del viernes a su par de Venezuela por 1 a 0, para subirse a la punta de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2022.



Con las ausencias de Neymar, Casemiro y Philippe Coutinho, todos lesionados para esta doble convocatoria, el equipo dirigido por el DT Tite prevaleció en el tanteador con una conquista del atacante del Liverpool, Roberto Firmino (St. 22m.)



Con este éxito, el pentacampeón mundial es el único conjunto de la región con puntaje perfecto: 9 de 9, producto de los victorias sobre Bolivia (5-0), Perú (4-2) y Venezuela (1-0)



Brasil sostendrá el martes próximo, desde las 20.00, un estelar compromiso con Uruguay (6), en el estadio Centenario de Montevideo.



Mientras Venezuela (0) recibirá en Caracas, desde las 18.00 de Argentina, a Chile (4), que superó en el clásico del Pacífico a Perú (1), por 2-0.



El encuentro siempre tuvo color 'verdeamarelho'. Porque más allá de que no encontró sintonía fina, sobre todo en el primer período, el conjunto de Tite resultó el único con vocación ofensiva, en procura de apoderarse de los tres puntos.



El plan del equipo local consistió en tratar de abastecer, vía centros, a los tres hombres de área que compartieron el tándem de ataque (Gabriel Jesús, Richarlison, Firmino). Sin embargo, el equipo local fue discontinuo, solamente el marcador de punta Renán Lodi (Atlético Madrid) se animó en el mano a mano individual, y apenas le hizo cosquillas a un seguro Wuilker Faríñez.



Venezuela apostó a un esquema táctico que de 4-2-3-1 pasó nítidamente a un 4-5-1, con Salomón Rondón como única referencia, pero casi jugando en la mitad de la cancha. El arquero Ederson? Un espectador de lujo.



En la primera etapa, una discutida posición adelantada que le cobraron a Firmino que terminó en gol de Richarlison y otro remate del delantero del Everton inglés que salió increíblemente al lado del palo derecho de Faríñez resultaron las chances más claras de un Brasil confundido.



En los segundos 45 minutos, el equipo local no mejoró sustancialmente y continuó machacando con esa idea de enviar centros desde las bandas. Pero la defensa del 'Vinotinto' empezó a dejar espacios y, por allí, aparecieron algunos cambios de ritmo, que fueron suficientes para torcer el rumbo de la historia.



A los 22m., un envío por izquierda de Renán Lodi propició un cabezazo defectuoso de Otero en su propia área y la pelota le quedó servida a Firmino, quien definió cambiándole el palo a Faríñez.



El equipo local intentó aumentar la diferencia, pero la falta de claridad le jugó en contra. Venezuela, aun con su tibieza, se animó a adelantarse con algunas pelotas paradas sobre el cierre, pero no hubo espacio para sobresaltos.