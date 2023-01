Con la presencia del PSG empató 1-1 con el Reims

PSG empató 1-1 con el Reims, por la vigésima fecha de la Ligue 1 con Lionel Messi como titular en el equipo que dirige el entrenador Christophe Galtier. El argentino viene de pasar unos días de descanso con su familia en Los Alpes.

El gol del local lo había hecho Neymar a los 51′: capturó un rebote tras un remate del rosarino. Siete minutos después, el ingresado Marco Verrati se fue expulsado a instancias del VAR. En la última jugada del partido, Folarin Balogun puso la igualdad definitiva.

El Paris venía de ganarle al Pays de Cassel, un equipo de la sexta división de Francia, por 7 a 0 por la Copa local sin la presencia de la Pulga, que volvió a las canchas acompañado por Neymar y Kylian Mbappé. El entrenador francés sigue sin poder contar con Presnel Kimpembe, quien tiene un problema en el tendón de Aquiles, lesión que lo dejó fuera del Mundial.

La formación de PSG ante Reims

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Carlos Soler, Vitor Ferreira, Fabián Ruiz; Neymar Junior, Kylian Mbappé y Lionel Messi. DT: Cristophe Galtier.

Un mago hizo hablar a Lionel Messi en inglés y el video es furor

Lionel Messi no deja de sorprender. Él, que es acaso el jugador más argentino de todos hasta en el idioma porque pese a sus más de 20 años en Europa no perdió ni un ápice del español como se lo utiliza en el país, habló por primera vez en inglés y el video del momento ya es viral.

"Very nice of you", fueron las palabras que le dijo el delantero rosarino al hombre que hizo posible esas palabras. Fue nada menos que Julius Dein, uno de los ilusionistas más reconocidos en el mundo y uno de los grandes animadores de la gala benéfica que organizó el jugador del PSG Presnel Kimpembe, donde tanto él como Antonela Roccuzzo se robaron todas las miradas.