Conmoción en el deporte local por el deceso de Marcela Giazzon

Una lamentable noticia se dio en la tarde de este sábado, falleció la dirigente y deportista Marcelo Giasson. El mundo del deporte está de luto por la irreparable perdida de una responsabke dirigente y dedicada deportista.

Fue dirigente por un buen tiempo del Club Red Star BBC, madre de los basquetbolistas Martín y Lucas Recalde. Además, fue parte de las competencias de pruebas combinadas que viene realizando el Club Catamarca Pruebas Combinadas.

Los deportistas y dirigentes manifestaron su dolor en facebook. Uno de ellos fue el presidente de la Federación del Básquet de la provincia de Catamarca: "Dura noticia para quienes tuvimos la oportunidad de conocerte, alegre, divertida, colaboradora, querida Marcela Giazzon descanza en paz que brille para ti la luz que no tiene fin ?.

MUCHAS FUERZAS Querido Lucas Recalde, Martin Recalde, Matias y su hermana".

También, el Club Catamarca de Pruebas Combinadas, manifestó: "El CCPC quiere despedirte con el honor que merece una gran mujer

MARCELA GIAZZON fue una persona que siempre brindó su mano, su sonrisa, trabajó en la familia del basquetball, luego nadando se unió al TRIATLON y fue una de las fundadoras de AGUAS ABIERTAS CATAMARCA

Acompañó incansablemente cada gestión, acompañó a cada atleta que se unía, brindó su tiempo, su conocimiento y todo su amor por la natación y el deporte.

QUE NO SE VAYA EN SILENCIO QUIEN TANTO RUIDO DEL BUENO NOS DIO

APLAUSOS PARA UNA GRAN MUJER

MARCELA GIAZZON".

Por su parte, la deportista Marcela Elizabetta, posteó: "Marce no tengo palabras en estos momentos de tristeza

Que hay mujeres si las hay, pero mujerazas así como vos abren los caminos sonriendo no hay muchas amiga. Escucho tu carcajadas, me contagio de tu energía y no puedo comprender que te fuiste

Te voy a pasar a buscar para reírnos desde que abras la puerta y vas a dirigir al mundo como siempre lo hacías. Ay cabeza, todos te saludamos y te honramos como amiga

GRACIAS POR TODO Marcela Giazzon".