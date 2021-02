Convocaron a Agustín Segura para los Jaguares XV

Es para el inicio de un nuevo torneo que será en el mes de marzo.

La convocatoria fue por parte del entrenador de Los Jaguares, Ignacio Fernámndez Lobbe y tras su ausencia en el 2020 en el Sudamericano de Uruguay, Segura vuelve al seleccionado franquicia de la UAR. Será para jugar la nueva edición de la Superliga que arranca en marzo.

En diálogo con el medio Cordoba XV, Segura que se encuentra en el pladar Córdoba, dijo: «Es una alegría inmensa volver a sumarme a los entrenamientos». Y siguió hablando de su no convocatoria al Sudamericano del año pasado: «Fue un año muy particular desconecté un poco del equipo y eso me jugó en contra, es la razón por la que no estuve en el Sudamericano».

«Ahora estoy enchufado y voy a dar lo mejor para ganarme un puesto en la Superliga Sudamericana. Estoy con muchas ganas de volver a vestir la camiseta de un seleccionado de Argentina», siguió.

Sobre la franquicia: «Venimos entrenando y jugando hace un tiempo, se formó un lindo equipo y va a ser un gran desafío para nosotros porque las demás franquicias también están fuertes».