Copa América 2024: confirmaron los bolilleros y Argentina ya sabe su grupo

Desde la organización del torneo continental que se celebrará el próximo año, ya tiene los cuatro grupos de seleccionados de cara al torneo que se llevará a cabo en los Estados Unidos.



La organización de la Copa América 2024 dio a conocer este viernes los copones de los países rumbo al sorteo que se llevará a cabo el 7 de diciembre en Miami.



Argentina será cabeza de serie y por lo tanto encabezará el Grupo A, para la Scaloneta que llega a Estados Unidos a defender el título obtenido en Brasil 2021. En su 48ª edición, el torneo de selecciones más emocionante y antiguo del mundo, la CONMEBOL Copa América 2024™️ iniciará el 20/06 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y finalizará el 14/07 en el Hard Rock Stadium de Miami.

México comandará el B, Estados Unidos el C y Brasil quedará en el D.



Por su parte, en el bolillero 2 estará conformado por Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.



El copón 3 tendrá a Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay.



Mientras que el 4 contará con Jamaica, Bolivia y Concacaf 5 y 6. 🤩 Confirmados los bolilleros para el sorteo de la #CA2024 ✅



Potes confirmados para o sorteio! 🤓



Pots confirmed for the draw 😎