Copa Libertadores: Barras de Fluminense atacaron a hinchas de Boca en Copacabana

Los días previos a la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense se están viviendo con mucha intensidad en las calles de Río de Janeiro, donde miles de simpatizantes del equipo argentino viajaron en las últimas horas y coparon las principales playas de la ciudad costera de Brasil.

Hinchas de Boca fueron atacados en las playas de Copacabana por los barrabravas del Fluminense, mientras festejaban su llegada a Río de Janeiro para vivir el encuentro que se disputará este sábado en el estadio Maracaná frente al equipo brasileño.

En los videos se pudo observar a los violentos del "Flu" que llegaron por las calles de la ciudad hasta la playa y atacaron a los hinchas "Xeneizes" que estaban tranquilos y cantando por el elenco de la Ribera.

Los argentinos escaparon de la zona, sobre todo los que no querían enfrentarse a los brasileños, hasta que la Policía llegó y reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. Pero la violencia no terminó allí. Por la noche volvieron los incidentes cuando la policía carioca buscó desalojar la arena y ya se registraba la presencia de nuevos agresores, que llegaron a atacar a los visitantes.

Pasadas las 21 horas de ayer, las imágenes de violencia contra los simpatizantes argentinos volvieron a registrarse con la represión policial que los obligó a desalojar las playas de Copacabana, cuando tras el primer conflicto había llegado la calma y los aficionados de ambas escuadras convivían en paz. Fue ahí que regresaron los conflictos y, tras la explosión de fuegos artificiales, llegó el accionar de las fuerzas de seguridad, que obligó a la gente a retirarse en medio de un nuevo desbande.

Pero los incidentes no fueron solo en las playas ya que también circularon imágenes de nuevos ataques pirañas de hinchas de Fluminense contra los de Boca Juniors. En uno de los videos se pudo ver cómo entre varios brasileños le pegaron a un simpatizante argentino.

Los testimonios de los incidentes continuaron y también hubo hinchas de Boca Juniors que fueron detenidos por la policía. Se pudo ver a tres de ellos que fueron esposados y subidos a un ómnibus de la fuerza de seguridad. Mientras tanto, uno de los efectivos le apuntó con su arma a otros hinchas argentinos que se ubicaron del lado de la playa.

Más tarde las imágenes del caos mostraron cómo continuó el accionar policial sobre los simpatizantes argentinos, aunque también los efectivos se ocuparon de replegar a los torcedores del Fluminense que se acercaron a la zona donde estuvieron los hinchas de Boca Juniors.

En una larga noche que se espera en Río de Janeiro, en ESPN informaron que hubo una reunión en el hotel donde se hospeda Boca Juniors, en la que participaron los responsables de la delegación del equipo argentino, un representante del consulado argentino, un emisario de la Conmebol, otro de la AFA, y faltó un representante de la policía local. La preocupación creció en los jugadores del plantel Xeneize ya que este jueves llegaron todos sus familiares.

Ante el clima de tensión y con el fin de evitar nuevos hechos de violencia, la misma cadena deportiva señaló que la delegación de Boca Juniors también habló con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, a quien le manifestó su preocupación por los incidentes y le pidió intervención para resguardar la integridad de los hinchas argentinos. Cabe recordar que este viernes está convocado un banderazo de la parcialidad visitante al que se podrían sumar torcedores del Flamengo, archirrival de Fluminense.

En tanto que la Conmebol efectuó un posteo en sus redes sociales y se expresó sobre los incidentes. “La Conmebol hace un llamado a los hinchas de Boca Juniors y Fluminense a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos dan nuestro fútbol. Los valores del deporte que más nos apasiona deben ser inspiradores de conductas de paz y armonía. Por eso, repudiamos los actos de violencia y racismo que se puedan producir en el marco de esta final”, subrayó la entidad sudamericana.

El inicio de las hostilidades

En varios de los videos que comenzaron a circular en redes sociales grabados por hinchas que se encontraban pacíficamente disfrutando de la tarde se puede observar a un nutrido grupo de barras del Fluminense marchar por las calles cantando canciones de su equipo y luego yendo a buscar directamente a hinchas de Boca en las playas.

No es la primera vez que los torcedores del club brasileño hostigan a los visitantes, ya que días atrás hubo varios simpatizantes de Boca Juniors que terminaron con heridas por el ataque de los violentos, quienes además aprovecharon para robar las pertenencias de los argentinos. En otra imagen se vio a un simpatizante con los colores xeneizes siendo arrestado por la policía aparentemente por haber proferido insultos racistas contra el público brasileño.

El periodista de TNT Sports Ignacio Berzuk se encontraba en el lugar de los hechos realizando la cobertura y dio detalles del ataque de los barras de Fluminense a los simpatizantes de Boca, que estaban pacíficamente en la playa. “Fue un momento terrible lo que hemos vivido. La gente estaba tranquila y en paz cuando vinieron cientos de hinchas aparentemente de la torcida del Fluminense a molestar y a agredir, directamente”, comenzó a relatar.

“Han robado carteras, han agredido a las mujeres, a niños y a los hombres. A todos. La policía brilló por su ausencia, tardaron en llegar siete minutos. No había ningún policía alrededor de la gente de Boca. En el Fan Zone estaban los hinchas del Fluminense al lado de los de Boca”, continuó el cronista desde Río de Janeiro.

En otro de los crudos testimonios de los simpatizantes de Boca agredidos por la barra del Fluminense, un fanático que viajó desde México rompió en llanto: “Es hora de parar con esto. Esto no es fútbol. No nos metimos con nadie y vinieron a quitarnos todo. Nos robaron carteras, nos pegaron y nos revolearon sillas y palos, de todo. No viajamos para que nos acribillen a golpes”.

Por su parte, el periodista Emiliano Espinoza también presenció la barbarie mientras realizaba su cobertura para el canal La Nación +. “Nos llamó la atención ver a los hinchas del Fluminense caminar en bloque por la avenida. El camarógrafo me dijo: 'Vamos porque acá algo va a pasar'. Nadie estaba escoltando a estos hinchas, que ingresaron a la playa. La policía militar comenzó con los balazos de goma a los hinchas de Boca y con gases lacrimógenos. A los hinchas le robaron todo”, dijo.