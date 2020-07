Coria abrió su propio gimnasio y ya tiene púgiles a su cargo

El “Araña” es el púgil catamarqueño con más peleas en su haber, contando entre el campo amateur y profesional, con más de 250 combates. Ahora, en su nuevo rol de entrenador buscará volcar lo aprendido a lo largo de sus años como púgil.

“Por suerte decidí encarar este emprendimiento propio luego de muchos años en el boxeo y por suerte, despacito nos vamos acomodándonos con lo poco que tengo”, dijo a RING CATAMARCA, el exboxeador catamarqueño.

Además, agregó:“Amigos me empujaron a que me largue con esto y bueno, les hice caso y gracias a Dios finalmente me largué”.

“Comencé tarde con el gimnasio porque todo es cuestión de dinero, sin eso no podes hacer nada, yo no tengo trabajo tengo que hacer 'changas' y no me alcanza para comprar los elementos que están muy caros”, siguió.

“Enseño boxeo recreativo y de competición, invito a quienes quieran sumarse los espero con los brazos abiertos. El que quiera boxear, acá estoy para darle una mano. Mi objeto es sacar a los chicos de las esquinas y que se sumen al gym, sacar los mejores pupilos para que tengan un futuro en sus vidas”, expresó con respecto a los objetivos con los chicos que enseñará.

Por último, Coria, agradeció: “Agradezco a los amigos que me dieron una mano para montar este gimnasio que era un sueño para mí, también a RING CATAMARCA por llegarse hasta acá y hacerle conocer a los amantes del boxeo mi espacio, que está ubicado en pleno barrio de Villa Cubas, es decir en Av. Ahumada y Barros entre las calles Obispo Esquiú y Gral Roca frente a la Sociedad de Fomento. Enseño de lunes a viernes desde las 10 hasta las 18”.