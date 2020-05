Cornejo quiere dejar atrás un accidente que tuvo y volver al boxeo: Pronto estaremos de vuelta

Cornejo, cuyo último combate lo protagonizó el 12 de abril del 2019, con triunfo por puntos al cabo de cuatro asaltos ante el salteño Germán “La Bomba” Alfaro, en su debut en el campo rentado, volvió a moverse en forma leve tras el accidente que sufriera al chocar con su motocicleta.

En contacto con Ring Catamarca, el púgil catamarqueño habló de como se maneja en esta cuarentena, de los proyectos a realizar luego de que retome la actividad deportiva y su anhelo de incursionar en la división de los Medianos, ya que actualmente se desempeña en una categoría superior, la Supermediano.



¿Cómo la llevás con esta cuarentena?

Y, acá sin poder salir a correr, invirtiendo mi tiempo en remodelar mi hogar y mi gym que está en mi domicilio para tenerlo listo para cuando se levante la cuarentena, continuar con mi entrenamiento y seguir dando clases a los chicos que vienen a entrenar.



¿Cómo estás luego del accidente que sufrieras?

Un poco triste porque no pude hacer mi rehabilitacion por esto que está pasando. Pero haciendo algo sin golpear el cielo-tierra ni la bolsa, por recomendación de mi kinesiólogo el “Chino” Oviedo.



¿Estabas moviendote en tu gimnasio?

Estaba entrenando muy cortado, un día sí, otro no, es medio aburrido entrenar solo por la costumbre. Pero cuando me motivo le meto mucha pata, pero colaboré con muchos amigos y les preste las bolsas de mi gym y alguno elementos para que los chicos se muevan en sus casas.



¿Cómo superás esta ansiedad de subir al ring?

La verdad con muchas ganas de estar listo para poder estar en condiciones, pero todo depende de la consolidación de mi operación y fortalecer para estar sólido como siempre. Aunque siento mucha ansiedad de guantear para poder sacarme la duda.



¿Qué opinión tenés del boxeo nacional actualmente en tu categoria?

Muy bien, creo que el nivel competitivo que existe en la actualidad es el que yo busco para superarme como deportista, me sentiría muy bien conmigo mismo poder boxear con gente del mejor nivel argentino que hay, me sentiría muy grande gane o pierda, pero poder escalar en el ranking y sería lo mejor que me pase eso. Estoy pensando seriamente en bajar a la división Mediano, en la que me sentiría cómodo.



¿Cuáles son los anhelos en tu regreso al ring?

Pelear en la categoría Mediano, comandar esa división que está bien poblada, ingresar al ranking y pelear por el título argentino. Me encantaría cumplir ese anhelo.



¿Quién va a estar en el rincón en tu regreso?

Seguro con el Profe Luis Soto, la vez pasada hablamos y por razones de mi trabajo no podíamos consensuar el horario, y después se vino esta cuarentena así que seguro que con el Profe. Pero le vamos a preguntar primero si estará de acuerdo, creo que no me dira que no, debe estar con muchas ganas él también es lo que creo, pero le vamos a preguntar primero.



¿Algo más que quieras decir Gabriel?

Decirle a todos que tengamos paciencia, que pronto estaremos haciendo lo que más nos gusta para la gente, que le gusta este deporte, a los locos fanáticos de los entrenamientos y del boxeo, ya volveremos a vernos y ordenar nuestras vidas.”