Cortés afirmó que los videos presentados por Villa son viejos

La denunciante, Daniela Cortés, que supuestamente sufrió una agresión por parte de Villa y lo publicó en las redes, afirmó que los videos presentados no son del 27 de abril como lo había anunciado la defensa.

"Los videos que circulan son viejos, son de discusiones pasadas en las que él me grababa para burlarse y humillarme. Y se las mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril, se puede ver la diferencia en su corte de pelo. Eso como prueba de una supuesta extorsión y robo, como fueron las acusaciones de la demanda de él, unos videos de carácter íntimo y sentimental, queriéndome ridiculizar. Cuando en realidad no tiene suficientes pruebas de una acusación tan fuerte", declaró Cortés a través de mensajes de audio a Crónica TV.

Y agregó: "Él publicaba esto excusándose, queriendo limpiar su imagen, ridiculizándose de esa manera con pruebas falsas. Diciendo que supuestamente eso pasó el 27 de abril. Cuando el 27 de abril él empacó con sus valijas. No hubo ningún forcejeo, nada como para... No te imaginas la indignación que tengo, porque si uno sale a hablar siempre tiene que salir a hablar con la verdad".

Por otro lado, reveló que el día que ella mostró las lesiones, el jugador llamó a su familia pidiendo que den de baja la denuncia en su contra.

Por su parte, la joven colombiana, que tiene a su hija junto a su familia en su tierra natal, denunció que los representantes del delantero se comunicaron varias veces con ella y su entorno familiar para lograr un acuerdo y dar de baja la denuncia penal. "Sí, llamaron muchas veces a mi hermana, a mi papá y en ocasiones hasta a mí porque sabían que estaba en un momento vulnerable. Mi familia estaba desesperada por tenerme de vuelta en Colombia y que esto se acabara rápidamente. Yo acá no veo redes ni noticias, mientras ellos estaban dispuestos a todo".

"Querían tratar de negociar y llegar a un acuerdo para que bajara las pruebas de las redes y que solucionemos esto con una disculpas intimas como si no hubiera pasado nada porque a Sebastián le estaba afectando su carrera, que Sebastián estaba escondido, que estaba recibiendo amenazas, como que prácticamente está como si fuera una rata escondida", añadió.

