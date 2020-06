Cortés: "Estaba embarazada y Villa me golpeaba"

La causa por violencia de género que hay en contra del jugador de Boca sigue en proceso, pero mientras, la demandante, Daniela Cortés, habló en un canal de TV y rompió el silencio: "Él hizo desde pequeño su carrera en Tolima, ahí nos conocimos. A través de una red social nos conocimos y comenzamos una relación de vivir juntos".

Conmocionada, en una entrevista con Alejandro Fantino en América TV, Cortés comentó cuándo y en qué contexto se dio la primera agresión física, luego de muchas veces en las cuales sufrió insultos y amenazas verbales: "Se dio cuando yo iba a salir, él es muy celoso. Yo iba a salir con amigas, con las novias de Armani y Borré, porque queríamos salir a comer para vivir otro ambiente y a él no le gustaba que yo tenga un ambiente distinto que a él y me criticaba cómo me vestía. Comenzaba con insultos, cualquier cosa que usaba, algo pegado al cuerpo generaba un problema para él".

?Sin embargo, la colombiana agregó que el accionar de Villa era muy distinto a la hora de estar rodeado de otras personas y agregó: "Las agresiones comenzaron con insultos por sus celos. Me decía 'perra' y me obligaba a no salir, a quedarme en la cama con él. Cuando estabamos en público, era totalmente diferente, se mostraba totalmente tranquilo y divertido. Como pareja es una persona horrible".

?Además, Daniela -estuvo acompañada por su abogado Fernando Burlando- confesó que no es la primera vez que lo denuncia al delantero, ya que estando de vacaciones en su Colombia natal había declarado un episodio de violencia física en un estacionamiento. Al mismo tiempo, al ser consultada sobre la apelación de la defensa, sentenció que es "algo ilógico que diga que esto es una extorsión. Una persona tan maltratadora e intimidante no hubiera permitido eso. Yo tenía miedo de un golpe mal dado, me generaba terror. Un día me encerró, me cerró la puerta y me dijo que si salía era muerta".

"El embarazo existió, están las pruebas de las historias clínicas, tanto en Argentina como en Colombia. Lo perdí al embarazo. Él sabía que yo estaba embarazada, le contó a la mayoría de los chicos del plantel de Boca, se celebraba dentro del equipo en las concentraciones", comentó Cortés sobre una de las pruebas del maltrato físico que presentó ante la Justicia.

"Tenía mes y medio más o menos. A él no le importó, me dio patadas en el estómago, fue horrible. Cuando me encierro en el baño, yo estaba sangrando. De tanto golpe me tumbó al piso, yo le advertía ojo con el bebé y a él no le importaba, me decía eso", confesó Cortés de manera estremecedora.