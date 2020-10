Cortés quiere que Villa juegue en Boca y que no se mescle lo laboral con lo personal

La determinación de Boca desde que se reanudó el fútbol con la Copa Libertadores fue esperar que la justicia se expida en el caso, si lo declaraba culpable o no al jugador para ahí recién tomar una determinación. Mientras tanto, el jugador se entrena normalmente y hasta juega amistosos pero no disputa los partidos oficial.

La denunciante, Daniela Cortéz, que tiene como representante al abogado Fernando Burlando, sigue con la demanda en contra del jugador que se dio a principio de la pandemia por una supuesta agresión física sufrida por parte del futbolista.

Ahora, la colombiana que ya se encuentra desde hace unos meses en su país natal junto a su familia, hizo un posteo donde se muestra de alguna manera en contra de la determinación de Boca y pide que Villa pueda volver a jugar en partidos oficiales.

""Lo que viví no se lo deseo a nadie. Pero el estar rodeada con la gente que amo y mi familia ha hecho que esas heridas sanen y la justicia ha hecho su trabajo. Lo personal no tiene nada que ver con lo laboral", fue lo que escribió Cortés en su historia de instagram.

Por otro lado, su abogado Burlando, declaró: "Quería aclarar que de parte de Daniela no hubo ningún tipo de objeción ni se ha metido en el tema de cuándo jugaría o si lo transferían. Podría hacerlo y no lo ha hecho, no es su voluntad meterse en esa situación. Ya lo ha expresado Daniela hace tiempo, que no tiene ningún tipo de inconveniente al respecto".

Dio indicios que esto va para largo: "Nosotros entendemos que esto va a terminar en juicio, no descarto la posibilidad en esta causa ni en ninguna otra de un acuerdo extrajudicial porque todos los hechos vinculados violencia de género, automáticamente lo dice la ley, le da derecho a la víctima a iniciar un juicio por daños y perjuicios. Que solucionen esa parte, que yo lo vería con muchísimo agrado, no significa que se detenga la acción penal, que ya está en manos de la Justicia".