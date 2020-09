Corzo: Confío en mí, sé lo quiero y que voy a cumplir mi sueño

Es a modo de preparación pensando en el Pre-Olímpico del próximo año. El sueño de Corzo de Tokio 2021 sigue intacto a pesar de resentirse de su lesión. En diálogo con el medio Pasión Chacarera, habló de cómo viene siendo sus días junto al seleccionado donde se quedará concentrado hasta octubre.

“El primer día cuando llegué me hicieron el hisopado. Fue algo difícil porque quedamos aislados en un hotel pero lo aguanté e igual se entrenó dentro de la habitación”, comenzó diciendo.

Siguió: “Ahora en Santa Teresita largamos con todo. Es un lindo lugar, nos están atendiendo bien. Todavía me queda un mes y 10 días para estar acá, hay que prepararse e ir corrigiendo los errores”.

Sobre la lesión: “Ahora me está molestando la lesión, me sobrecargué en el golpe y está volviendo el dolor. No es nada que se pueda controlar, esto no impide que entrene con todo y más adelante veremos de la operación. Y si el brazo se tiene que romper del todo se romperá pero no voy a dejar de entrenar”.

“Estoy siendo supervisado por médicos y profes del seleccionado. En estos días va a venir in kinesiologo. Estoy en contacto también con el profesional que me trató en Catamarca”, concretó.

Continuó: “No bajé la intensidad de los trabajo, yo no quise bajarlos porque tenemos una rutina y quiero estar a la par de mis compañeros y no trabajar diferenciado”.

Uno de los entrenadores del seleccionado, Fabricio Nieva, se llenó de elogios para con Corzo: “Eso me motiva mucho, así como él me elogió en los medios también me lo dijo en persona. Yo lo digo siempre, confío en mí, sé lo que quiero y voy a cumplir mi sueño”.