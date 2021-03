Corzo: "Salí a hacer lo que me gusta y disfrutar el momento"

Hace unos días, Corzo debutó en el campo rentado ante Armando Gutiérrez en Granadero Baigorria, Santa Fe. En diálogo con el medio Ring Catamarca, contó lo que fue esa experiencia y la alegría de haber tenido su debut.

"Lo disfruté a full, lo tomé muy tranquilo y salí a hacer lo que me gusta hacer, divertirme y disfrutar del momento. Hace mucho que no peleaba y no me sentía tan feliz", comenzó diciendo.

Contó sobre su plan de pelea: "El plan era salir tranquilo, no desesperarme por ir a buscar una victoria por KO. Sabíamos que era un rival duro, así que salí a trabajar de menor a mayor y bueno, en el cuarto mi rival tiró el bucal dos veces después de una derecha en punta, escupió el bucal y después de un gancho al hígado volvió a repetir lo mismo así que ahí decidí apretar el acelerador y gracias a Dos la pelea terminó y pude conseguir ganar el combate en ese asalto".

Un pilar muy importante, su familia: "La verdad que fue algo muy hermoso tener a toda mi familia apoyándome ahí, no todos tienen esa oportunidad que yo tuve. Me sentí muy contento y con mucha más confianza, como siempre digo, ellos me dan el plus para dar mucho más de lo que tengo y ojalá que en todas las peleas los pueda tener conmigo".

Su objetivo: "Seguir sumando peleas como profesional, creo que en abril peleo de nuevo y también me voy a preparar para la eliminatoria del Preolímpico, así que apuntamos a todo, a seguir sumando peleas y tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos que sería un sueño".