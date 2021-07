Corzo: "Voy por todo. Quiero ser campeón del mundo"

El boxeador catamarqueño, Pablo "Pacman" Corzo, viene de sumar su cuarto triunfo al hilo en el campo rentado ante el salteño Germán Alfaro en Santa Fe. En diálogo con nosotros, Corzo habló de su actualidad.

Comenzó diciendo: "Me están saliendo la cosas bien por suerte, tengo que seguir entrenando para lo que viene".

Se refirió al combate contra Alfar y a su festejo al final de combate que provocó la crítica por "sobrar" al rincón: "Me siento contento por lo que hice en la pelea, por lo que hice después no porque no fue lo correcto pero no me arrepiento porque el otro rincón se cansaron de decirme malas palabras".

"Con Alfaro no hubo ningún problema, fue un gran guerrero arriba del ring y todo mi respeto para él. El problema fue con su rincón que se burlaron de mi en toda la pelea", siguió.

Reconoció que estuvo mal y pidió disculpas en las redes sociales pero afirmó que no se arrepentía por lo que le dijeron desde el rincón. También afirmó que antes del combate desde el rincón rival fueron a ver si bendaje diciendo que le ponía algo para pegar más fuerte.

Siguió: "Ahora tengo en mente seguir entrenando y cumplir mis sueños que es ser campeón Argentino y del mundo. En mi mente está ir por todo. Yo entreno mucho para estar a la altura y en cada pelea que pasa me siento mejor".

Se refirió a la frecuencia de peleas que tiene donde hasta ahora hizo prácticamente una por mes donde afirmó que le conviene eso porque no tiene con quién guantear.

Por otro lado, confirmó: "Ya tengo programada mi próxima pelea para el 21 de agosto donde sería en Rosario o en alrededores. No tengo rival todavía porque seguro voy a bajar de categoría a Mediano".