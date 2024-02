Costa Rica reemplazará a Nigeria como rival de la Argentina en la gira de marzo

La Selección argentina se enfrentará con Costa Rica en lugar de Nigeria en la gira que realizará en la doble fecha de marzo en Estados Unidos, a raíz de "un inconveniente administrativo con los visados del conjunto africano".

Así lo confirmó la cuenta oficial del seleccionado albiceleste mediante un comunicado publicado en su sitio web. De esta manera, los dos rivales del elenco conducido por Lionel Scaloni serán El Salvador, el viernes 22 de marzo, y Costa Rica el martes 26.

Argentina tenía previsto jugar contra Nigeria en la ciudad china de Hangzhou y luego enfrentarse a Costa de Marfil en Pekín, pero ambos encuentros fueron suspendidos por decisión de China luego de la ausencia del capitán Lionel Messi en el amistoso del Inter Miami en Hong Kong.

Más tarde se definió que el país de la gira sería Estados Unidos y se modificó uno de los adversarios, dado que El Salvador reemplazó a Costa de Marfil. Ahora, la doble fecha será totalmente diferente, con dos rivales distintos y en suelo estadounidense, donde también se llevará a cabo la Copa América.

Después de los encuentros de marzo, la Selección volverá a tener acción en junio, con dos partidos entre el 3 y el 11, mientras que el 20 comenzará su participación en la Copa América en busca de defender el título.



Así serán los amistoso de la Selección argentina en la gira de marzo:



22 de marzo

Argentina vs El Salvador

Estadio: Lincoln Financial Field



26 de marzo

Argentina vs Costa Rica

Estadio: Coliseo de Los Ángeles



El siguiente es el cronograma de la Selección argentina en la Copa América:



Fecha 1:

Argentina-Trinidad y Tobago/Canadá, el 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz, Atlanta.



Fecha 2:

Argentina-Chile, el 25 de junio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.



Fecha 3:

Argentina-Perú, el 29 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami.