Crece el escándalo en Boca con Sebastián Villa, que otra vez no fue al entrenamiento: ¿Riquelme lo cuelga o lo vende? El colombiano le había dicho al vicepresidente que no regresaría y cumplió. El miércoles no estará en el superclásico con River y su ciclo en el Xeneize parece no tener vuelta atrás.