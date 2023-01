Cristiano Ronaldo debutó con una victoria en el Al Nassr

El astro portugués Cristiano Ronaldo sumó este domingo sus primeros minutos oficiales en Al Nassr, que superó por 1-0 a Al Ittifaq, en un partido válido por la fecha 14 de la Pro League del fútbol de Arabia Saudita.



El exdelantero de Manchester United, Real Madrid y Juventus, entre otros clubes, hizo su estreno en la escuadra de Riyadh, a la que llegó después de la Copa del Mundo Qatar 2022, con un contrato hasta mediados de 2025 y salarios superiores a los 200 millones de euros por temporada.

Cristiano Ronaldo, de 37 años, se alistó desde el comienzo y jugó todo el partido para el equipo que dirige el DT francés Rudi García. First game, first win - well done guys 🙌🏻 Thanks to all the fans for incredible support. 💙💛 pic.twitter.com/vmgwE8TgVo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 22, 2023





También actuó el volante ofensivo mendocino Gonzalo 'Pity' Martínez (ex Huracán y River), quien fue sustituido a los 22 minutos de la segunda etapa, según precisó el sitio 'Flashscore'.

El único tanto de la jornada lo marcó el brasileño Talisca (Pt. 31m.) para Al Nassr, que es líder con 33 unidades.



El arquero Agustín Rossi se unirá en los próximos días al conjunto de Riyadh, tras una operación a préstamo por cinco meses, que le dejará a Boca un monto cercano al 1,5 millones de dólares.



En el restante encuentro jugado durante la jornada, Al Hilal, del DT riojano Ramón Díaz y con el concurso del delantero Luciano Vietto (ex Racing), le ganó por 2-1 a Abha.