Cristiano Ronaldo no estará presente en el amistoso entre Inter Miami y Al Nassr

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien padece una lesión muscular, no estará este jueves en el amistoso contra Lionel Messi, entre Inter Miami y Al Nassr, y de esta manera los fanáticos saudíes se quedarán sin poder ver el duelo entre ambos.



Cristiano Ronaldo está en su etapa final de recuperación y estará con nosotros en los próximos días. No jugará este jueves, avisó Luis Castro, entrenador de Al Nassr en la conferencia de prensa.



De esta manera, CR7 no estará desde las 15.00, durante el amistoso a jugarse en Riad, Arabia Saudita.



El último enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo se dio el 19 de enero de 2023, en otro amistoso que en su momento enfrentó al Al Nassr contra el PSG de Messi, Neymar y Kylian Mbappé.



En total jugaron 37 partidos, con 17 triunfos para el campeón del mundo, 11 del portugués y 9 empates. En relación al aporte personal terminó con paridad (23 goles por lado) y el más épico se dio cuando se cruzaron por primera vez en la final de la Liga de Campeones 2008-2009 y Barcelona, con un golazo de Messi, se hizo con el trofeo ante Manchester United.



Messi y Cristiano se vieron las caras también con sus seleccionados, con dos amistosos: el 9 de febrero de 2011 fue 2-1 para Argentina, en Ginebra, y ambos marcaron (el otro lo hizo Ángel Di María); mientras que el 18 de noviembre de 2014, en Old Trafford, ganó Portugal por 1-0 con un tanto sobre la hora de Raphael Gerreiro.