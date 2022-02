Da Silva: "Olimpo es un club que te demanda sacrificio. Es un gran paso para mi carrera"

El centrodelantero andalgalense, Nelson Da Silva, sigue de pretemporada con Olimpo de Bahía Blanca de cara a lo que será el Torneo Federal A que aún no tiene fecha de inicio, pero que el 9 de marzo tendrá que jugar por Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Da Silva contó cómo fue su llegada, la pretemporada que lleva haciendo y más.

La verdad que estoy contento por comenzar este año en un nuevo club y más en uno como Olimpo. Estamos en una pretemporada bastante dura que se comenzó con mucha anticipación para ponernos bien en lo físico ya que primero tenemos el partido de Copa Argentina ante Argentinos el 9 de marzo», comenzó diciendo.

Su pretemporada: “Hicimos amistosos, me tocó convertir. Nos sirve mucho porque es dura la pretemporada y hacer fútbol nos afloja un poco las piernas. En mi caso convertir goles me sirve mucho porque vivo de eso, soy delantero, pero estos amistosos más sirven para no estar tan duros”.

Su llegada a Olimpo: «Me toma en un buen momento ya un poco más grande, más maduro. Vengo de tener un gran año en Peñarol y ya conozco lo que es la categoría y más esta zona del sur donde ya los tuve como rivales. Estoy contento que Peñarol haya puesto los ojos en mi ya que es un club muy grande de la categoría por lo que estuvo muchos años en Primera División y quiere volver a los primeros planos».

El grupo: “Es un gran grupo, la verdad que muy joven porque tenemos un promedio de 28 y 29 años con dos o tres jugadores grandes. El técnico está contento conmigo y con mis compañeros por lo mostrado en los amistosos, por como venimos entrenando”.

Cerró: “Quiero agradecer a los que me apoyan, a mi señora que me acompaña en todo momento. A mi familia, a la gente de Catamarca que desde mi llegada a Olimpo siempre me tiraron buena onda y me llenaron de lindos mensajes”.