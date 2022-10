Dallas Mavericks anunció como nuevo jugador a Facundo Campazzo con camiseta emblemática

Los Dallas Mavericks hicieron oficial este martes el fichaje del base argentino Facundo Campazzo, quien llevará la camiseta número dos del equipo entrenado por Jason Kidd.

La franquicia definió como “determinante” la incorporación de Campazzo, exjugador del Real Madrid, que llega a Dallas como agente libre tras disputar las últimas dos temporadas en los Denver Nuggets.

El cordobés de 31 años, jugará en Dallas junto al esloveno Luka Doncic, con el que ya compartió vestuario en el Real Madrid, y que fue clave en su llegada al equipo. En su etapa en España, ambos ganaron dos Euroligas con el equipo Merengue, en 2015 y en 2018, y tres títulos ligueros, en 2015, 2018 y 2019.

La llegada a Dallas será una revancha para Campazzo que no terminó bien en los Nuggets. Si bien durante el primer año fue gran protagonista por las lesiones que aquejaban al equipo, la segunda temporada no fue la esperada. Su protagonismo bajó mucho y casi no tuvo minutos en cancha, sobre todo en los 'playoffs', cuando solo jugó 3.4 minutos de media en cuatro partidos.

En su temporada como novato en la NBA (2020-2021), el base promedió con los Nuggets 6,1 puntos, 2,1 rebotes y 3,6 asistencias en 21,9 minutos de media por encuentro. Un año después, su presencia en la rotación disminuyó y logró 5,1 puntos, 1,8 rebotes y 3,4 asistencias en 18,2 minutos por partido.

Una camiseta emblemática

En Dallas, Campazzo vestirá el dorsal número 2 que supo usar Jason Kidd, ídolo de los Mavericks y actual entrenador del equipo.