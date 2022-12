Dalma Maradona desmintió tener un conflicto legal con Messi: "Estoy harta"

En medio del gran fervor mundialista que generó cientos de festejos argentinos por diversos medios, la familia Maradona quedó en medio de una fuerte polémica en relación con Lionel Messi. En redes sociales circuló la información sobre una demanda que habrían hecho Dalma y Gianinna contra el capitán argentino, por el uso de su marca llamada M10, similar a la que se registró relacionado al astro argentino fallecido, D10. Sin embargo, nada de esto era cierto y la propia hija del exdeportista estalló de furia e hizo una contundente aclaración al respecto y pidió que, de una vez, la dejen en paz.

“Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”, lanzó Dalma Maradona en una primera instancia, en su cuenta de Instagram, visiblemente enojada con esta versión que circuló y que tuvo gran repudio en Twitter. En la misma línea, remarcó que tras la difusión de esa información no fue consultada sobre la veracidad de la existencia de dicha denuncia, la cual remarcó que no fue realizada por parte de su familia. Dalma Maradona se defendió de las acusaciones (Foto Instagram @dalmaradona)

Ante la desmentida sobre un conflicto judicial con el capitán argentino, no dudó en destacar que vive un momento de hartazgo respecto a la relación que hicieron de ella en el transcurso del Mundial disputado en Qatar. “Dicen que no alenté a la selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje”, destacó sobre otro punto por el que fue duramente criticada en redes sociales. Al mismo momento, argumentó que tomó resguardos por su hija de cinco de meses y esa explicación volvió a detonar su bronca, al destacar que “son insoportables”, en referencia a aquellos que la cuestionan.

No conforme con sus palabras, se apoyó en captura de sus redes sociales en las que demostró cada publicación que realizó de acuerdo a los partidos que disputó el seleccionado nacional en Qatar, al mismo tiempo que remarcó que solo mencionó con etiqueta al mediocampista Ángel Di María, ya que es el único al que conoce personalmente. Asimismo, culminó su descargo con ironía al señalar que quienes la critican tenían razón en algo: no se subió a un semáforo en el obelisco para celebrar. Dalma compartió “pruebas” para desmentir las acusaciones (Foto Instagram @dalmaradona)

Para finalizar, mencionó su festejo fue con un agradecimiento a su padre y con comunicaciones con su ahijado -Benjamín Agüero desde Qatar-, ya que documentar todo en redes sociales no es algo que le genere comodidad. Como broche de oro, cerró su mensaje con un sticker de Lionel Messi dándole un beso a la Copa del Mundo.

De esta forma, con la premisa de buscar paz, la hija de Diego Maradona dejó en claro todos los puntos por los cuales se cobró diversas críticas, las cuales desmintió, fiel a su estilo. Por lo contrario, Gianinna Maradona se llamó a silencio durante toda la competencia, lo que la convirtió en el otro blanco de las críticas.