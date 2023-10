Defensa y Justicia eliminó a Chaco For Ever y es semifinalista de la Copa Argentina

Defensa y Justicia eliminó por penales a Chaco For Ever este miércoles en el Estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe y se clasificó a semifinales de la Copa Argentina donde lo espera San Lorenzo. El equipo de Florencio Varela igualó 1-1 con el elenco de la Primera Nacional y en la definición desde los doce pasos el arquero Enrique Bologna se visitó de héroe y contuvo dos remates, que fueron claves para el triunfo 7-6 en la tanda.

En el arranque el Halcón tomó la iniciativa siendo el favorito por sus buenas performances en los últimos tiempos que lo llevaron a quedarse en las puertas de la final de la Copa Sudamericana. Avisó con Gastón Togni que probó desde afuera y Luciano Silva mandó la pelota la córner. Pero luego el equipo chaqueño que milita en la Primera Nacional (afuera del Reducido por el ascenso) tuvo llegadas claras en las que podría haber abierto el marcador. Primero con Nicolás Silva que se fue solo contra el arco rival, remató y Bologna salvó al equipo de Florencio Varela.

Luego otra vez el Beto Bologna respondió tras un tiro de Leandro Allende, que probó de lejos, pero el ex arquero de River Plate la desvió al tiro de esquina. Antes del descanso Defensa tuvo otra luego de algunos rebotes en el área de Chaco For Ever, la pelota le cayó a Nicolás Tripichio, que estaba solo y remató al arco, otra vez salvó Silva.

En el complemento, Defensa comenzó mejor producto de su recuperación en el mediocampo y presión en el área rival. Generó llegadas y Lucas Pratto tuvo una clara. A los 61 minuto el Halcón se puso en ventaja con un golazo. Hubo una buena combinación cerca del área y Gastón Togni recibió por la izquierda del área y tras un misil de zurda abrió el marcador. Aunque poco le duró la alegría al elenco de Florencio Varela, ya que dos minutos más tarde Defensa tuvo un error defensivo, luego de un centro en el segundo palo sorprendió Jonathan Dellarossa que la tocó y la pelota ingresó pese al intento de Tripichio.

En el final, Defensa lo buscó, pero falló en el último pase; mientras que Chaco For Ever no capitalizó algunas contras que tuvo. Ante el empate, el duelo se definió por penales y tras 16 remates, el equipo de Florencio Varela venció 7-6 gracias a los remates que el Beto Bologna le contuvo a Juan Ignacio Barbieri y Claudio Villagra. En las semifinales se medirá contra San Lorenzo, que le ganó 1-0 a San Martín de San Juan.

Por la otra llave jugarán Huracán-Estudiantes de La Plata, el viernes en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, desde las 17; y Boca-Talleres de Córdoba, el domingo en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza, a partir de las 21.10.

Definición por penales:

Defensa y Justicia: Tomás Cardona, Andrés Ríos (atajó Silva), Gonzalo Castellani, David Barbona, Lucas Pratto, Rodrigo Bogarín, Alexis Soto, y Nicolás Tripicchio.

Chaco For Ever: Lucas Fernández, Leandro Allende, Javier Iritier, Claudio Villagra (atajó Bologna), Facundo Monteseirín, Javier Bayk, Brian Nievas, y Juan Ignacio Barbieri (atajó Bologna).