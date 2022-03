Defensa no pudo aguantar la ventaja y desaprovechó la chance de ser líder

Defensa y Justicia, uno de los animadores del torneo, sufrió esta noche de lunes por una expulsión y terminó cediendo un empate ante un entusiasta Arsenal (1-1), en partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).



En uno de los interzonales de la jornada, el elenco de Florencio Varela parecía encarrilar su acceso a la punta de la zona A de la competencia, con un penal convertido por Adonis Frías (PT 4m).



Sin embargo, una posterior expulsión de Nazareno Colombo (ST 14m) le complicó los planes al equipo del DT Sebastián Beccacece y el conjunto de Sarandí llegó a la paridad, por intermedio de Gonzalo Goñi (ST 26m).



Con este resultado, el 'Halcón', que lleva 14 encuentros sin perder en condición de local, reúne 14 unidades en su grupo, al igual que Unión de Santa Fe, y ambos son escoltas del líder Racing (15).



Como contrapartida, Arsenal, que venía de una preocupante eliminación en Copa Argentina ante los suplentes de Chaco For Ever, acumula 7 puntos en la zona B y está lejos de los puestos de vanguardia.



Fiel a su generosa propuesta, en la que pretende conjugar audacia, practicidad y contundencia, Defensa salió a presionar arriba.



Con un esquema táctico 4-1-4-1, el equipo local buscó lastimar por las bandas y en una de sus primeras incursiones generó peligro, con un desborde de Pizzini por derecha que dio en la mano de Navas. El árbitro Lamolina sancionó el pertinente penal y la ejecución, a cargo de Frías, le abrió el pentagrama al 'Halcón'.



Arsenal, que saltó a la cancha con un dibujo 5-4-1, se vio obligado a modificar ese esquema cauteloso, adelantando unos metros al pibe Facundo Kruspzky, quien buscó juntarse con Sebastián Lomónaco y generar riesgos a una defensa local que no resignaba esa intención de salir jugando siempre, aun con la ventaja ya consumada.



Así, el equipo de Leonardo Madelón tuvo sus chances claras y, precisamente, con disparos de Kruspzky y Damián Pérez, en esa primera etapa, convirtió a Unsaín en protagonista.



La jugada bisagra del partido se produjo a los 14 del segundo período, cuando Colombo dejó corto un pase hacia su arquero; Lomónaco se la robó y cuando el delantero se iba hacia la valla fue tocado ligeramente por el defensor. ¿Conclusión? El árbitro Lamolina sancionó la expulsión y los de Beccacece pasaron a protagonizar el encuentro desde otra óptica.



Arsenal, con mucha tozudez, cargó hacia la valla adversaria, convirtió en figura al arquero del 'Halcón' y arribó a la igualdad, en una maniobra plagada de rechazos y rebotes, hasta que el zaguero Goñi metió un sablazo que pegó en el travesaño y picó adentro, a los 27m.





(Foto: Alfredo Luna).



De allí hasta el final, el equipo visitante continuó jugando en campo rival y mostró las mejores chances para desnivelar, pero siempre apareció Unsaín para desbaratar cualquier intento ofensivo.



Defensa y Justicia jugará el miércoles 30 del corriente en Córdoba ante Sacachispas, de la Primera Nacional, en partido de los 32vos. de final de la Copa Argentina



Por su lado, Arsenal visitará a Boca durante el primer fin de semana de abril, en cotejo por la octava fecha de la Copa de la LPF.