Defensores del Norte comenzó la pretemporada de cara al torneo local

El Club Defensores del Norte comenzó este martes con su pretemporada de cara al torneo local de la Liga Catamarqueña de Fútbol. Lo hizo en su cancha y cumpliendo con el protocolo sanitario estricto que exigen las autoridades.

La práctica fue comandada por el nuevo entrenador Hugo Soria que vuelve tras tres años de parate donde en ese tiempo tuvo algunas ofertas pero decidió no volver a dirigir y ahora lo hace en el club norteño. La parte física estuvo a cargo del futbolista Darío Sosa ya que no pudo asistir el preparador físico pero lo hará en estos días. Hablando del "Hijo del Viento" Sosa, tiene pensado jugar el próximo torneo donde marcará una nueva vuelta al fútbol a sus 42 años.

Un grupo de 27 jugadores fueron los que entrenaron donde hicieron trabajos físicos sin pelota como para comenzar a moverse esperando el inicio del torneo que aún no tiene fecha definida.

Entre los futbolistas que entrenaron estuvieron Rafael Luján, Rodrigo Chávez, Diego Barros, Pablo Varela, Jonathan Ochoa, Walter Maldonado, Fernando Solohaga, donde también entrenaron varios juveniles de cuarta división que también van a tener sus chances en el próximo torneo.

Con respecto a las ausencias, no estuvo Enzo Moya que parece que no continuará, tampoco entrenó Joaquín Moya. En tanto que los centrales José Romero y Matías Ance tampoco estuvieron este primer día pero están confirmadas sus continuidades. En tanto que no estuvo David Monge ya que se perdería el torneo debido a que se someterá a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas. Por su parte, no estuvo el centrodelantero Mayco Coronel que definirá su futuro donde estuvo hace poco en un equipo de La Rioja pero desde el club afirman que no hay nada concreto.

En cuanto a refuerzos, el entrenador afirmó que necesita un arquero, un delantero y un jugador enganche. No hay nombres pero las gestiones comenzarán para trabajar con plantel completo.

El club norteño fue animador en los últimos años llegando a instancias finales jugando finales que se le negaron y la vuelta para Soria es una especie de revancha.