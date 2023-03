Demichelis cargó contra el DT de Lanús: "El entrenador no me saludó y ni aire acondicionado teníamos"

River sufrió, pero se quedó con el triunfo ante Lanús en La Fortaleza por 2-0 con goles de José Paradela y Lucas Beltrán por la sexta fecha de la Liga Profesional. Martín Demichelis, DT del Millonario, habló en conferencia de prensa, analizó la victoria y criticó algunas actitudes que tuvo el cuerpo técnico granate. Además, también se mostró conforme con la actitud de su equipo para afrontar “una batalla futbolística”.

Tras la victoria del equipo de Núñez, Demichelis remarcó la personalidad de sus dirigidos y cuestionó el accionar del conjunto de Frank Kudelka. “Para mí fue el equipo la figura porque no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. Lo sabíamos antes de empezar el partido. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no fueron las condiciones para vivir la previa del partido. El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil”, apuntó contra el entrenador del granate, que se fue expulsado por insultar a Darío Herrera. El Millonario le ganó 2-0 a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional. (Foto: Twiter/@RiverPlate)

Martín Demichelis habló de las polémicas de Lanús vs. River

El técnico de River, Martín Demichelis se refirió a las polémicas del partido entre Lanús y River. “Desde mi posición, es difícil definir con certeza los fallos arbitrales. Pero se tomaron el tiempo para analizarlo. Igual, jamás me van a escuchar criticar una decisión, sea para bien o para mal. Al final hubo una discusión y me desligué”, declaró en conferencia de prensa. “En un mundo tan modernizado, la tecnología llegó para quedarse. No puedo comparar con Europa. En Inglaterra, hoy hubo una mano clarísima que allá no la cobraron y acá seguro que sí. Depende de cada país la interpretación. El VAR vino para instalarse, yo confío”, concluyó.

Un discutido gol anulado, botellazos y mucho enojo con Darío Herrera en un Lanús-River muy picante

River le ganaba 1-0 a Lanús hasta que Cristian Lema consiguió el empate para el equipo local. Pero la felicidad duró muy poco, porque desde la cabina del VAR le avisaron al árbitro Darío Herrera que algo no estaba bien.

El árbitro Herrera tomó más de cinco minutos para revisar varias repeticiones de la jugada antes de anular el gol de Lema. Según el juez, “la pelota roza en el pie de Canale”.

El director técnico de Lanús, Frak Kudelka, quien ya estaba molesto con las decisiones arbitrales previas, explotó en una jugada posterior al gol anulado y como resultado fue expulsado por Herrera. "No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no fueron las condiciones para vivir la previa del partido. El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil", dijo Martín Demichelis.

Final caliente y botellazos para los jugadores de River

Los jugadores de Lanús fueron a reprocharle a Herrera por su decisión al anular el gol de Lema. Se vivieron momentos de tensión y los hinchas también mostraron su enojo.

Cuando los futbolistas de River se retiraban del campo de juego, un fanático del Granate le lanzó una botella al jugador Enzo Díaz. El hombre del Millonario quedó tendido en el piso y fue atendido por los médicos.