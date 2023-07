Demichelis habló tras el empate contra San Lorenzo: las 5 frases más destacadas

River Plate igualó sin goles en su visita a San Lorenzo este sábado y aguarda por lo que sucederá el lunes entre Talleres y Unión para ver si será campeón de la Liga Profesional o si deberá aguardar al próximo fin de semana, cuando reciba a Estudiantes, para dar la vuelta olímpica. En este contexto, el entrenador del equipo Martín Demichelis, habló en conferencia de prensa.

“Los dos saben a lo que juegan, nosotros teniendo más la posesión sin poder entrar, ellos con mucho menos posesión defendiendo muy bien y terminó siendo un partido bastante equiparado. Sumamos un punto que hoy nos permite estar a 10 antes de que Talleres juegue y que nos da la posibilidad de llegar a la semana que viene en nuestra propia cancha con 85 mil personas dependiendo pura y exclusivamente de nosotros”, sostuvo el técnico que remarcó que como el duelo de este sábado terminó sin goles, ninguna estrategia se impuso sobre la otra: “No fueron ellos mejores que nosotros ni nosotros mejores que ellos, fueron dos estilos bien marcados”.

Al ser consultado sobre lo que ocurrió con Augusto Batalla, arquero del Ciclón cuyo pase pertenece a River Plate y que protagonizó cruces verbales con Enzo Pérez y Lucas Beltrán, Demichelis evitó aumentar la polémica. Es que las cámaras de televisión lo filmaron dialogando con el jugador de San Lorenzo: “Ya me olvidé qué hablé”, se sonrió. Y al ser consultado sobre si buscará repatriarlo a fin de torneo, sostuvo: “No voy a hablar del mercado, lo repito en cada conferencia de prensa”.

Lo que sí recordó fue lo que le dijo a Rubén Darío Insúa, entrenador del elenco de Boedo: “Lo felicité porque formaron un equipo durísimo con otro estilo del que tenemos nosotros, pero que lo hacen muy bien. Supieron defender al mejor equipo ofensivo de Argentina, que somos nosotros por lo que marcan los números, y no pudimos hacerles goles, pero ellos tampoco así que no se impuso ninguno de los dos”. Además, con respecto a su rival de turno, agregó: “No es difícil de analizar este San Lorenzo porque jugó todas las fechas de la misma manera con la misma idea, después hay matices que se diferencian en los partidos por los rivales. Sabíamos qué iba a ser este partido. Felicitarlos a ellos, hicieron un gran partido desde lo defensivo”.

En un momento, el técnico se mostró categórico al explicar que si bien el empate dejaba a San Lorenzo fuera de la competencia, él y sus jugadores no estaban felices con el resultado final: “No vinimos a conformarnos con un empate, de hecho el vestuario no está festejando nada. Vinimos a buscar los tres puntos, empatamos, no conseguimos los tres, no se perdió, el tercero de la liga queda descartado y nosotros dependemos de nosotros. Puse cambios ofensivos para intentar dañar al rival que defendió muy bien. ¿Qué faltó? el gol”.

River Plate podría ser campeón el lunes si Talleres pierde con Unión, de lo contrario deberá esperar al menos hasta la próxima fecha ya que aún quedan tres jornadas por disputarse y tiene 10 puntos de ventaja sobre el cuadro cordobés. Al ser consultado sobre si él verá el duelo de su escolta con los jugadores, se mostró sorprendido: “Les di dos días libres al plantel, así que domingo y lunes no sé si ellos se juntarán. Yo seguramente estaré en mi casa con mi familia preparando los entrenamientos de l semana e independientemente de lo que haga el rival, talleres, el estadio el sábado va a estar llenísimo porque le hincha de River no para de apoyar y de llenar el monumental cada vez que jugamos de local”.