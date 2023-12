Demichelis tras la eliminación: "Este año no es el año de River en los penales"

El entrenador de River, Martín Demichelis, lamentó la derrota ante Rosario Central por penales, donde el Millonario erró todas ejecuciones, que lo dejó afuera de la Copa de la Liga y aseguró que está con fuerzas para afrontar lo que viene.

“Estoy muy dolido como el resto del plantel por la eliminación, el ADN de River es ganar, golear y gustar. Hoy no pudimos”, comenzó declarando el DT en conferencia de prensa.

Si bien, Demichelis subrayó lo que le faltó a su equipo y aseguró que no es el año de River en los penales: “Creo que hicimos muy primer tiempo, pero si nos faltó certeza, nos faltó el gol. Nunca quisimos llegar a los penales, lamentablemente no pudimos convertir. El 2023 no fue el año de River en los penales".

Por otra parte, el ex entrenador del Bayern Múnich se sinceró con los hinchas rioplatenses: “El hincha de River está acostumbrado a exigir ganar. Logramos ser campeones en seis meses, algo difícil. Quedar eliminados en Copa Argentina y Libertadores dolió pero se hicieron las cosas bien”. Ganar en los 90' y sino... ¡¡RIVER PERDIÓ EN 8 DE SUS ÚLTIMAS 10 DEFINICIONES DESDE LOS DOCE PASOS!! pic.twitter.com/KzKW91wXZK — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2023

Por último, Demichelis le dejó un mensaje a los hinchas Millonarios: "A la gente tengo para decirle que quiero darles las gracias, no dejan de llenar cuando hay que jugar ni de alentar. Lo dije hace unos días atrás: soy el principal responsable cuando las cosas no funcionan bien. Hace cinco años estaba gritando el gol del Pity en el Bernabéu junto a mi mujer y mi hijo y los hinchas lo saben: soy el primero que quiero ganar. No hay satisfacción que pueda compararse a ver como entrenador al mundo riverplatense feliz.Estoy con fuerzas para afrontar lo que viene.”