Desde Catamarca dictan clases de Tang So Do virtuales a provincias vecinas

Dictan desde Catamarca clases virtuales de Tang Soo Do a las provincias y países vecinos

Esta pandemia de Covid-19, permitió el uso más activo de las herramientas digitales, por tal motivo el Kiot Sam Nim Darío Lencina, quien dirige JUMEOG-DO (el arte del puño) que se dicta en la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Catamarca, y director de la Región N°7 de The Word Traditional Tang Soo Do Unión viene llevando a cabo clases virtuales a alumnos de Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina con el objetivo de fortalecer la disciplina marcial.

El responsable de las clases y Kiot Sam Nim Darío Lencina señaló que “se vienen realizado con éxito las clases virtuales de Tang Soo Do por medio de la plataforma MEET de Google, donde estamos realizando dos por semana. Las clases se tratan de conocer un poquito más de lo que estamos practicando, como por ejemplo: ¿Qué es el Tang Soo Do?, su origen, ¿Cómo llegó?, si se continúa entrenando como en la antigüedad, ¿Cuál es la diferencia que hay entre el Tang Soo Do y los deportes de contacto?. Además, me permite dar cimientos para corregir y estandarizar los fundamentos técnicos del Tang Soo Do”.

“La primera clase fue la introducción del Tang Soo Do y fundamentos técnicos porque tengo la misión de estandarizar las técnicas. En cuanto a la participación tuve a todos mis alumnos y de otros países; con aproximadamente 20 estudiantes. Estamos trabajando todo este mes con fundamentos técnicos queremos cumplir la meta de tres meses con fundamentos y un mes más que sería táctico. Creemos con estos meses podemos estandarizar las técnicas. Estamos trabajando de esta forma, para ayudar a cuidar la disciplina tanto marcial como la personal”, aseguró Lencina.

Al ser consultado sobre el desarrollo de la última clase dictada, dijo que “tuvimos la oportunidad de compartir una clase técnica con alumnos locales e internacionales, de la Región N°7, de la que soy el encargado. Fue una linda convocatoria”.

Presencial

Por otro lado, el Profesor Lencina aseguró que con la Academia JUMEOG-DO se está trabajando de forma presencial los días martes y jueves en algún espacio libre, y dijo que “Buscamos lugares al aire libre, ya sea en el Portal de la Ciudad o el Parque Adán Quiroga; siempre siguiendo los protocolos y los permisos que nos da la provincia. Por ahora, estamos practicando hasta tres personas en ambientes libres; por lo que me estoy juntando con los cinturones negros que son Juan Pellegrini, la ayuda de Oscar Ontano, la colaboración de Franco Romero y yo; para poder trabajar y a su vez tomar su colaboración en las clases virtuales”.

De esta manera, continúan abiertas las inscripciones para aquellos que quieran sumarse a la práctica de World Traditional Tang Soo Do Union, por mayor información escribir al mail ksnlencinadario@gmail.com o dariodaniellencina@yahoo.com.