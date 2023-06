Despedida de Riquelme: los invitados, las bandas, hora, TV y todo lo que hay que saber

No estaba dentro del calendario deportivo original para el hincha de Boca, pero el de hoy será uno de los partidos más esperados del año. Juan Román Riquelme tendrá su ansiado homenaje en la Bombonera y protagonizará una fiesta sin precedentes en el “patio de su casa”. El evento promete tener de todo: invitados de alto nivel vinculados al Xeneize y la selección argentina, shows en vivo y fundamentalmente la chance de ver jugar otra vez a uno de los máximos ídolos de la casa.

Entre el jueves y viernes los socios y socias habilitados para concurrir a los partidos agotaron las localidades y serán casi 60 mil los espectadores que dirán adiós a Román, que cumplirá el sueño de tirar paredes junto a su hijo Agustín y Lionel Messi, a quien confirmó antes de su gran gala, tal como lo había compartido hace algún tiempo. La presencia estelar del capitán del seleccionado nacional obligó a Riquelme a modificar el esquema de su homenaje: no serán las glorias de Boca de principios de 2000 contra las de 2007 sino que se medirán las leyendas xeneizes contra las de la Selección.

Hora y TV

Las puertas del estadio se abrirán a las 12 y el partido comenzaría alrededor de las 16. Desde la organización y el club recomiendan arribar temprano a la Bombonera para evitar aglomeraciones. Las señales televisivas de la TV Pública y DirecTV serán las encargadas de la transmisión en vivo, aunque El Canal de Boca también ofrecerá su streaming en directo en las redes sociales.

Los invitados que jugarán con la camiseta de Boca

Por el lado de los ex compañeros y amigos de Román en el Xeneize, el once inicial formaría con mayoría de los multicampeones de la triple corona del 2000 (torneo local, Copa Libertadores e Intercontinental). Óscar Córdoba o Roberto Abbondanzieri; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez podría ser la defensa; Pablo Ledesma o Matías Donnet, Mauricio Serna, Éver Banega y Riquelme conformarían el mediocampo; mientras que la delantera estaría integrada por Marcelo Delgado y Antonio Barijho. El primer equipo azul y oro, que sería dirigido por Carlos Bianchi y Coco Basile, contará con suplentes de la talla de Daniel Cata Díaz, el Mono Navarro Montoya, Cristian Muñoz, Raúl Cascini, Claudio Morel Rodríguez, Sebastián Battaglia, Fernando Gago, Leandro Gracián, Tito Pompei, Gustavo Barros Schelotto, el Burrito Rivero y Rodrigo Palacio. No faltarán al evento históricos como Blas Armando Giunta, Sergio Manteca Martínez y Enrique Hrabina, quienes acompañarán desde afuera de la cancha.

Los invitados que jugarán con la camiseta de la selección argentina

Los invitados albicelestes podrían formar con Sergio Romero; Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze o Juan Pablo Sorín; Lucho González, Leandro Paredes y Pablo Aimar; mientras que los delanteros serían Javier Saviola, Ángel Di María o Ariel Ortega y Lionel Messi. Los representantes nacionales, para los que Riquelme también jugará un tiempo, serán comandados tácticamente por José Pekerman y Hugo Tocalli (lucirán la casaca oficial del conjunto nacional con la flamante tercera estrella) y tendrían entre sus relevos a Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Fabricio Coloccini, Esteban Cambiasso, Kily González, Gabriel Milito, Gonzalo Rodríguez, el Lobo Ledesma, Luciano Figueroa y Diego Placente.

Los invitados extras

Quienes compartieron vestuario con Román en su época de jugador y actualmente integran el plantel de Boca son Javier García, Facundo Roncaglia, Pol Fernández y Juan Ramírez (en Argentinos Juniors), además del anteriormente mencionado Chiquito Romero. A ellos habría que sumar al Pulpo González, de estrecha relación con la leyenda azul y oro. Ninguno faltaría a la gala del 10. El anhelo del anfitrión era traer desde el exterior a pesos pesados como Xavi, Andrés Iniesta y Patrick Kluivert, con los que compartió plantilla en Barcelona, Robert Pires y Diego Forlán, con quien tiró paredes en Villarreal. Sin embargo, no hubo confirmaciones del presente de alguno de ellos en la Bombonera.

Las bandas en vivo

Desde El Canal de Boca confirmaron en los últimos días que los encargados de la animación de la fiesta serán Trueno, quien hace unas semanas visitó a Riquelme en su palco de la Bombonera, Damas Gratis (Pablo Lescano mantiene una amistad desde hace años con Román) y Onda Sabanera, una de las bandas de cumbia colombiana predilectas del ídolo.