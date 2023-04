Después de burlarse de Messi, L'Equipe castigó a Mbappé y desató la polémica

Hasta ahora, Lionel Messi fue el chivo expiatorio de todos los males del Paris Saint-Germain. Aunque podría decirse que la prensa parisina se ha manejado en una relación bipolar con el astro, pasando de la crítica al elogio, como si conviviera entre el asombro de tener al mejor de todos los tiempos en su capital y la obligación de pegarle en su rol de "prensa objetiva". Siendo mal pensados podríamos decir que la crítica contra el argentino es por despecho, tras la final de Qatar 2023. O simplemente para cuidar a la estrella de su país y compañero de Leo en el PSG, Kylian Mbappé.

Hace una semana, tras la derrota del equipo de Galtier frente al Lyon, L´Equipe publicó una viñeta donde Messi aparecía caricaturizado con una de piercing que perforan su cuerpo, como si el astro no pudiera parar la pelota que pasaba por los agujeros que lo atravesaban.

“Messi, divinizado en Argentina, está de vuelta en el PSG”, se tituló la viñeta que firmaba Soulcié, uno de los caricaturistas del medio francés. El Leo agujereado decía "ups, otro balón perdido".



La viñeta dedicada a Messi de hace una semana.

Pero este lunes, se dio una novedad. Y el satirizado fue un intocable, nada menos que Kylian Mbappé, la estrella del PSG que percibe un salario que supera los 70 millones de euros al año y de la Selección francesa.

“Mbappé controla su comunicación”, dice el título de la viñeta. Y desde la tribuna, los hinchas mantienen un diálogo mientras miran una serie de jugadores caricaturizados entre los que se encuentra Kylian. “¿Mbappé no está corriendo muy rápido, no?”, se lee en uno de los diálogos. En la canchita dibujada se ve al francés corriendo desde atrás a sus rivales, supuestamente del Niza. “Sí, es para demostrar que no todo hay que enfocarlo en él. Es un gran estratega”, responde el otro, apuntando al ego del delantero.



La sátira de L'Equipe para Mbappé.

La situación surge después de que Mbappé tuviera un cruce con la dirigencia de su club por incluirlo en una campaña de captación de socios en la que no fueron incluidos ni Messi ni Neymar. Primero se pensó que lo hizo por defender a sus compañeros, aunque los antecedentes marcan que el jugador reniega de prestar su imagen a campañas que no tienen que ver con sus marcas.

“Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, se quejó Mbappé en sus redes.

Vale recordar que, antes del Mundial, la estrella de Francia se había negado a participar en una publicidad de Les Bleus, ya que la firma que auspiciaba al equipo nacional no se encontraba entre sus auspiciantes.

Lo cierto es que la treta que le hizo L'Equipe no cayó nada bien entre el los franceses y esta vez la opinión pública se le volvió en contra al periódico. Es que, se metieron con niño mimado, el intocable que dejó de serlo por un rato.

El PSG le lleva seis puntos al Lens, su rival de este sábado a las cuatro de la tarde de la Argentina. De ganar, aumentará su ventaja a 9, a falta siete fechas. ¿Si pierde? Se abrirá el campeonato y se esperan nuevas viñetas del diario parisino. Aunque esta vez seguramente el apuntado sea Messi otra vez.