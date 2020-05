Detuvieron al ex futbolista Chiche Arano acusado de violencia de género

El ex futbolista Carlos "Chiche" Arano, campeón con Racing Club en 2001, integrante del plantel de River Plate que descendió diez años después y actual DT de inferiores en la "Academia", fue detenido por amenazar de muerte a su ex esposa, informaron fuentes policiales.



Arano, DT de la Quinta División de Racing, fue hacia la casa de su ex pareja, en calle California al 1700 de Buenos Aires, para visitar a los hijos en común que tienen, indicaron las fuentes.



Según la denuncia policial que hizo la mujer, durante la visita se generó una discusión en el domicilio, donde Arano la amenazó "de muerte", precisó el parte al que tuvo acceso Télam.



La víctima, cuya identidad no fue revelada, llamó a la policía, que detuvo en el lugar al ex lateral izquierdo que jugara también en Quilmes, Estudiantes de La Plata y Huracán, entre otros clubes.



Se labraron actuaciones por "amenazas coactivas", con intervención de la justicia porteña.

El ex futbolista Carlos Arano fue detenido por la Policía de la Ciudad.





Desde el área de legales del club, mientras tantos, informaron al diario Olé que se pondrá en marcha el protocolo para casos de violencia de género: Racing es una de las cinco instituciones de la primera división del fútbol argentino que lo tienen.



En diciembre de 2019, Racing fue el primer club bonaerense en anunciar la implementación de un protocolo, en su caso a través de un convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU).



"Centrado en prevenir la violencia de género y garantizar el acceso a servicios de atención a mujeres y niñas en situación de violencia, el compromiso de Racing Club con la Iniciativa Spotlight firmado en la sede de la institución deportiva será puesto en práctica de inmediato", informó entonces la institución de Avellaneda.



El anuncio de Racing pareció una reacción a la denuncia de un mes antes a su delantero Jonatan Cristaldo, acusado de violencia por su mujer y madre de sus dos hijos y que continúa integrando el primer equipo de la "Academia".



La denuncia contra Arano se suma a la realizada el 28 de abril último por Daniela Cortés contra su ex pareja Sebastián Villa, el colombiano delantero de Boca.



Villa, quien fue eximido ayer de prisión por la justicia en la causa penal en su contra, está acusado de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas", delitos que contemplan entre seis meses y dos años de prisión.