Di María dijo que no irá a los JJ.OO. y avisó que la Copa América "es lo último"

El delantero campeón del mundo Ángel Di María descartó hoy la chance de estar en los Juegos Olímpicos París 2024, en caso que el equipo de Javier Mascherano logre la clasificación, y reafirmó su decisión de retirarse del seleccionado argentino una vez concluida la Copa América 2024.

"Creo que me he ganado el poder decir hasta acá, en el momento que yo lo decida. Y creo que la Copa América es lo último", afirmó Di María en diálogo con TyC Sports.

"Decidí la Copa América porque tuve muchos años de sufrimiento en la selección, en los años que tuve lesiones y no me salieron las cosas. Y a partir de la Copa América que se ganó (Brasil 2021) fue alegría y felicidad. El poder disfrutar el 100% de estar en la selección, lo merecía y por eso decidí seguir", apuntó el actual delantero de Benfica de Portugal.

Para Di María, el último partido en la Copa América será "el momento indicado" para finalizar su rica trayectoria en el seleccionado argentino, con la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 como el momento más destacado.

"Me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé que había mucha gente grande que seguía y no lo veía bien por momentos. Es hora de dar un paso. Está bien que salimos campeones del mundo, pero hay momentos que hay que dar un paso al costado. Además hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino", señaló "Fideo".

Di María, de 35 años, se refirió a su nuevo deseo deportivo que involucra a Rosario Central, el club de sus amores y donde se inició como futbolista.

"La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", señaló el ex Juventus de Italia.

Y remarcó: "Cuando quiera volver a Central me gustaría hacerlo de la mejor manera, sintiéndome bien y creo que sigo así. Volver para retirarme o pensar que en un año me retiro es un pensamiento de mediocre, de voy por ir, y no me gusta".