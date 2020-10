Díaz y Acuña se quedaron con la competencia ciclistica en el nuevo circuito del Club Nino

Más de 150 competidores que, respetando su horario de largada, disfrutaron de un circuito de poco más de 3km de extensión que gozaba de distintos pisos, sendas y tramos de rally veloces. El organizador del evento fue Marcos Canil, habitual competidor en competencia ciclisticas.

El ganador de la competencia fue Facundo Díaz (categoría Elite), que con un andar solido se adjudicó una cómoda victoria, dejando en segunda posición a Samuel Seewald, en tercera Agustín Salas, cuarto Eduardo Navarro y completando el podio el local Santiago Nieto.

En las mujeres, la categoría Damas Elite quedó en manos de Laura Acuña, seguida por Vilma Saseta y Yanela Furque, que fue tercera.

Marcos Canil, expresó: “Agradezco a Guillo (Ferreyra) por su apoyo, sin su ayuda esta competencia no se podría haber realizado. Fueron muchos los meses que trabajamos para llegar a esto, a pesar de tener que suspender una vez, no bajamos los brazos y hoy fue un éxito”.



Resultados por categoría

Promo +30

1- Rodríguez, Franco

2- Favore, Javier

3- Reynoso, Javier

4-Anzolini, Diego

5- Ramírez, Franco

Promo -30

1- Agüero, Mario

2- Aragón, Facundo

3- Camps, Matias

4- Vega Vargas, Facundo

5- Vega, Walter

Promo Damas

1-Nieto, Agustina

2- Caballero, Angela

3- Lizárraga, Gilda

4- Espeche, Carolina

5-Garcia, Belén

6-Valdez, Jorgelina

Damas Elite

1-Acuña, Laura

2- Saseta, Vilma

3- Furque, Yanela

Master C

1- Barone, Marcelo

2- Moyano, Daniel

3- Pioli, Luis

Master B

1- Mercado, Sebastián

2- Galindez, Federico

3- Arjona, Ramón

4- Aredes, Jorge

5- Mansilla, Juan

Master A

1- Díaz Elena, Exequiel

2- Valdez, Gustavo

3- Velázquez, Antonio

4- Gómez Savio, Lucas

5- Romero, Julio

Elite

1- Diaz, Facundo

2- Seewald, Samuel

3- Salas, Agustín

4-Navarro Eduardo

5- Nieto Santiago

Elite -18

1- Castro, Valentín

2- Salvatierra, Marcos

3-Leiva, Jeremías