Dibu Martínez y el récord histórico obtenido con Aston Villa que enloquece a sus hinchas

traviesa el mejor momento de su carrera y lo registra a través de cada presentación y también por cada premio recibido. Emiliano Martínez está en estado de gracia y tras el triunfo de su equipo Aston Villa por 2 a 0 ante Chelsea el arquero argentino logró una marca única para el club. En el duelo ante los londinenses fue determinante para un equipo que no comenzó bien en la Premier League, pero que se ilusiona con ingresar a alguna competición europea... por las manos de Dibu.

En una publicación a través de las redes sociales oficiales, el equipo de Birmingham felicitó al argentino por lograr un récord en el club. El marplatense es el arquero con más presencias con el arco en cero (34) en sus primeras 100 presentaciones en la Premier League con la camiseta de los Villanos, siendo el primero que lo alcanza en la historia.

En un video publicado en Twitter, Aston Villa muestra imágenes con las mejores intervenciones en los 34 partidos en los que no le convirtieron goles. Allí se pueden ver grandes atajadas en tiro libres, en penales, en mano a mano y volando para salvar la valla de su equipo. De este modo, Dibu ya entró en los corazones de los fanáticos del equipo de Birmingham.

La publicación evidenció la felicidad de los fanáticos Villanos, que se sienten contentos por tener al argentino defendiendo los tres palos de un equipo que no comenzó bien la temporada. Incluso llegó a estar cerca de los puestos de descenso. A fines de octubre del año pasado, debió cambiar de entrenador y Unai Emery reemplazó a Steven Gerrard. A partir de allí, Aston Villa comenzó a tener mayor regularidad y a obtener más triunfos. El equipo actualmente se ubica en el noveno puesto con 41 unidades a tan sólo dos puntos de la clasificación a la próxima Conference League.

El arquero de 30 años se mostró feliz por haber alcanzado esta marca que lo metió en la historia del club y en sus redes sociales también mostró su felicidad: “Orgulloso de romper el récord del club con más arcos en 0 en menos de 100 partidos de premier”, escribió Martínez.

Emiliano Martínez fue traspasado de Arsenal a Aston Villa el 16 de septiembre de 2020 en una operación que alcanzó las veinte millones de libras. De este modo, el de Mar del Plata se convirtió en el arquero argentino más caro de la historia. A los cinco días de ser presentado como refuerzo debutó en el equipo y le tapó un penal a John Lundstram en la victoria por 1-0 ante Sheffield United. Allí fue donde todo comenzó, donde empezó a relanzar una carrera que había iniciado en Independiente y que buscaba siempre la mejor alternativa para poder desarrollar sus condiciones como arquero.

Además, desde su llegada a los Villanos el Dibu no para de crecer como figura. En el año 2021 fue elegido como el mejor jugador de Aston Villa. Ese mismo año, se quedó con el premio al mejor arquero de la Copa América que ganó Argentina en Brasil y en el que formó parte del mejor equipo de esa competición. En 2022 alcanzó fue ganador del Guante de oro al mejor guardameta del Mundial de Qatar 2022 que también ganó el seleccionado de Scaloni. Y el pasado 27 de febrero logró el premio The Best al mejor arquero del mundo.