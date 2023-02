Diego Cocca asume como entrenador de la Selección de México

Diego Cocca fue presentado como nuevo adiestrador de la Selección de México tras un buen recorrido en el fútbol azteca. El argentino estuvo al frente del Santos Laguna, Tijuana, Atlas y Tigres UANL y buscará la manera de marcar diferencias teniendo en cuenta los retos inmediatos que afrontará en próximos meses.

El nacido en Campana es el reemplazo de Gerardo Martino, quien fue duramente resistido por las críticas luego de la participación en el Mundial de Qatar en donde la Tri no logró clasificar a los Octavos de Final.

En declaraciones a la prensa Cocca aseguró: "Creo mucho en el futbolista mexicano y en el talento que tiene, pero estoy convencido de que el talento no es suficiente, hay que acompañarlo con un montón de herramientas para que ese talento explote y ese es mi objetivo. Lo único que les puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares", apuntó.

El ex DT de Racing aseguró que el desafío es crecer día a día y reconoció que en su plantel hay muchísimas ganas de trabajar. Además se presentó agradecido por el país que le ha otorgado grandes posibilidades. "Es muy importante ser el seleccionador de un país que me ha dado muchísimo, me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer como profesional y humano, es una posibilidad que no podía dejar pasar", aseguró.

"Vamos a buscar esos jugadores que se sientan orgullosos de pertenecer a la selección, hay que hacer un scout muy grande, estar muy atentos, y si hacemos las cosas bien llegaremos al Mundial con la mejor selección y con una idea muy clara", dijo.

De este modo, Cocca se convierte en el cuarto argentino en dirigir a México luego de los procesos de César Luis Menotti, Ricardo La Volpe y Gerardo Martino.