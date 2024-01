Diego Martínez habló tras su victoria en su debut en Boca Junios: El análisis del amistoso con Gimnasia y Tiro

Pasó el debut de Diego Martínez como director técnico de Boca Juniors con un triunfo por 1-0 ante Gimnasia y Tiro, en Salta, en el primer amistoso de pretemporada. El Xeneize no lució, pero le alcanzó con una buena etapa inicial para marcar la única diferencia a través de Ezequiel Bullaude.

Tras el encuentro que se disputó en el estadio Padre Martearena, el flamante entrenador boquense volcó sus sensaciones. "Hubo buenas intenciones, se marcó la diferencia lógica entre los equipos (Gimnasia juega la Primera Nacional) en el primer tiempo y el cansancio por el viaje no nos dejó terminar como queríamos, pero es normal. Es un buen inicio", dijo el Gigoló en declaraciones a ESPN.

En cuanto al sistema de juego que quiere imprimir, el ex técnico de Tigre y Huracán señaló que "por momentos se vieron presiones agresivas y combinaciones de juego muy intensas". Y agregó: "Imaginamos este planteo de Gimnasia y Tiro, con la línea de cinco defensores. Sabíamos que íbamos a atacar espacios chicos, que iba a costar entrar y había que estar finos. Así vino el gol con la carrera de Luca (Langoni). Cuando podés aumentar el marcador lo tenes que hacer".

En cuanto a la actuación de Bullaude, quien anotó el gol de la victoria y se lo vio movedizo en los primeros 45 minutos, Martínez comentó que está contento por el rendimiento del ex jugador de Godoy Cruz. "Esa función de enganche-punta la entendió muy bien, que es finalizar jugadas y hacer goles. Podría ser un tercer punta. También pudo descender y jugar como segundo enganche. En líneas generales, estamos contentos. Llevamos dos semanas de trabajo, y por el compromiso de los muchachos, lo están haciendo muy bien", señaló.

Por último, acerca de la lesión de Marcos Rojo, quien se retiró del estadio en muletas a raíz de una molestia en el gemelo de su pierna izquierda sufrida en la entrada en calor, el entrenador dijo que el defensor está "enojado y triste" y que esperarán al parte médico y los estudios correspondientes. "Es nuestro capitán y líder", cerró.

Por su parte, el goleador de la noche, Ezequiel Bullaude, reflejó cómo se sintió en el primer encuentro del año con la camiseta azul y amarilla: "Me voy muy conforme. Por suerte se me dio el gol, Diego me pide mucho que llegue al área y pude hacerlo. Fuimos muy intensos, sobetodo en el primer tiempo. En el segundo por ahí nos caímos un poco". Sobre su compañero lesionado, deseó: "Esperemos que Rojo se recupere porque es una pieza clave para nosotros. Es nuestro referente y Capitán".

Nicolás Figal también brindó su testimonio al finalizar el partido y remarcó: "Nos falta, tenemos cosas para mejorar, recién volvimos de las vacaciones, pero vamos por buen camino. Los chicos que no venían jugando lo hicieron bastante bien, a pesar de la cancha. Para la confianza es bueno. En el primer tiempo arrancamos agresivos con los que nos pide Diego. Estas semanas nos van a venir bien para arrancar".