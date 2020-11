Diego Schwartzman, por un lugar en el Masters de Londres: hora y TV del partido ante Daniil Medvedev

Diego Schwartzman va por todo. Este viernes se enfrentará ante el ruso Daniil Medvedev por los cuartos de final del Masters 1000 de París. En caso de conseguir una victoria, no solo avanzará a las semifinales de este torneo, sino que también se asegurará una plaza para el Masters de Londres, torneo que disputarán los ocho mejores del año.

El Peque, número 9 del ranking ATP, derrotó el jueves al español Alejandro Davidovich Fokina. Fue 6-1 y 6-1 para el argentino, luego de solo una hora de juego.

Medvedev, por su parte, viene de dejar en el camino al australiano Alex de Minaur en tres sets. El número 5 del mundo promete ser un rival durísimo. De hecho, se enfrentaron en tres oportunidades y el argentino nunca pudo imponerse: la última vez que se vieron las caras fue en enero de este año durante la ATP Cup de Australia.

El duelo comenzará a las 10 de la mañana y podrá verse por la pantalla de ESPN.

La palabra de Schwartzman luego de vencer a Alejandro Davidovich Fokina

Tras la victoria del jueves, Schwartzman manifestó su deseo de certificar su clasificación al Masters de Londres aunque señaló que no quiere crearse falsas expectativas. “Ojalá que pueda estar. Hago todo lo que está a mi alcance y también estoy viendo lo que hacen los que están atrás. Tienen que ganar uno o dos torneos, pero son rivales que lo han hecho y lo pueden volver a hacer. No me quiero generar falsas expectativas. Pero en mi mano está seguir ganando partidos y clasificarme sin depender de nadie”, expresó.

La eliminación del italiano Matteo Berrettini en la segunda ronda le quitó a su rival más peligroso para lograr el boleto que resta para Londres, que se asegurará con un triunfo ante Medvedev.

De lo contrario, el español Pablo Carreño es el único tenista que se lo puede sacar ya que con su triunfo ante Davidovich Fokina le quitó toda opción a Milos Raonic, otro de los que competían por la plaza.

Por ahora, Schwartzman se pone un 9 a su temporada, en la que por vez primera jugó una final de un Masters 1000 y unas semifinales de Grand Slam, lo que le valió para ingresar en el Top Ten por vez primera en su carrera.

“Si logro clasificarme para Londres me pondré un 9 y medio y allí hay que jugar contra los mejores. No quiero ir solo a jugar, quiero ver si sigo aumentando esa nota o la resto”, cerró.