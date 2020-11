Diego Schwartzman ya siente el debut con Novak Djokovic en Londres: Habrá muchos nervios

Diego Schwartzman empieza a cerrar de a poco el círculo de un 2020 realmente perfecto. El nacido en Villa Crespo mostró su mejor nivel y por primera vez en su carrera, a los 28 años, logró colarse en el Top 10. No solo eso, sino que logró el ticket para el Masters de Londres, donde se enfrentan los mejores ocho tenistas del mundo.

El argentino manifestó en rueda de prensa que en su debut contra Novak Djokovic habrá “muchos nervios”, pero espera que le afecten de forma positiva.

“Creo que en el primer partido siempre hay nervios, conozcas o no el torneo. Sin duda la mayoría corre con la ventaja de haber jugado muchas veces aquí, y cuando uno vuelve a un torneo sabe si juega bien o no, conoce la pelota, la cancha... Para mí todo es nuevo, habrá muchos nervios seguro, pero también es lo bonito de este deporte. Espero que los nervios me afecten para bien”, reflexionó.

“Contra Djokovic tienes que salir al 100 por ciento y si él no está a tope quizás tengas oportunidades”, dijo Schwartzman sobre el serbio, que será su rival este lunes a las 11 (hora de la Argentina).

Además, el Peque bromeó sobre su predicción antes del sorteo, en la que eligió como rivales preferidos a los que fueron ubicados en el otro grupo. “Cuando vi el sorteo se burlaban de mí mis amigos por haber nombrado como favoritos a los del otro grupo. De todo modos sabíamos que cualquiera de los dos grupos es durísimo”, explicó.

“Creo que la diferencia entre los dos grupos son los estilos de juego. En el mío son grandes sacadores y pueden quitar mucho ritmo al partido. Además lo mezclan con gran juego de fondo. En cuanto a nivel todos son grandísimo jugadores y da igual el rival porque todos son los mejores del mundo”, aseveró.

Schwartzman, que se convirtió en el octavo argentino en jugar las Finales ATP, alabó la pista del O2 Arena y manifestó que es un poco más lenta que la de París-Bercy por lo que le gusta “un poco más”.

El tenista argentino comenzó el año con un acceso a la final en Córdoba (perdió con el chileno Cristian Garín) y las semifinales del Argentina Open en Buenos Aires, luego llegó el receso en el circuito a raíz de la pandemia de coronavirus y volvió a competir en agosto para lograr los mejores resultados de su carrera.

El Peque fue finalista en el Masters 1000 de Roma (perdió con Djokovic) y en Colonia (cayó ante el alemán Zverev), y descolló en Roland Garros, donde venció a tenistas del calibre del austríaco Dominic Thiem y recién claudicó en semifinales ante el español Rafael Nadal, luego campeón del torneo.

Grupo Tokio 1970

Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Diego Schwartzman

Grupo Londres 2020

Rafael Nadal

Dominic Thiem

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev