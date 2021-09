Diosa, la más Bella, mejor que a los 20?: a los 51 años, Gabriela Sabatini lució su espectacular figura y recibió cientos de elogios

Para Gabriela Sabatini no pasa el tiempo. Es una de las figuras más icónicas de nuestro deporte y de las personas más queridas. Al igual que Diego Maradona, siempre estuvo atenta a los grandes sucesos de los atletas de nuestro país y por eso se la considera un emblema.

En este caso, la extenista compartió varias fotos de sus vacaciones en Mallorca, España. Andando en bici por la ciudad, con amigos, en los restaurantes y también disfrutando de la playa fueron algunas de las imágenes más elogiadas.

Sin embargo, hubo una postal que rompió todos los moldes: era una foto dentro del mar en la que la campeona del US Open de 1990 lucía una bikini negra con algunos detalles y dejaba ver una figura espectacular a sus 51 años.

“Diosa”, “Mejor que a los 20?, “Más hermosa no se puede”, “Que lomazo”, “Siempre tan linda”, “No puedo creer lo bella que sos”, “El tiempo no pasa para vos”, “La verdadera morocha argentina”, fueron algunos de los comentarios que le a la extenista en su muro de Instagram. Es que sin dudas, Gaby se mantiene en un estado físico envidiable, casi como cuando jugaba y era de las mejores del circuito.

Entre los que la elogiaron hubo varios deportistas argentinos y también otras personalidades como Juan Ignacio Chela, Federico Molinari, Mechi Margalot, Jenny Dahlgren, Diego Torres, Catherine Fulop y, por supuesto, Oriana Sabatini, su sobrina y novia de Paulo Dybala.

La extenista de 51 años es una gran usuaria de las redes sociales, donde comparte algunos de los momentos importantes de su vida. Y claro que entre ellos están estos momentos de relax a puro sol y calor.

Actualmente Sabatini está instalada en Zürich, Suiza, pero viaja frecuentemente a Argentina, a visitar a su familia. Sus otros destinos predilectos son Miami e Italia, donde vive su sobrina.

Además, sigue ligada al mundo del deporte y no duda en hacerse presente a las grandes competencias de tenis, donde es recibida como la gran celebridad del deporte que es.

Gaby Sabatini, entre el mar y la bici. (Instagram)

Gabriela se retiró del mundo del tenis en 1996 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad de sus mayores triunfos. Hoy, la ex ganadora del US Open en 1990, reparte su vida entre los viajes y su marca de perfume, un emprendimiento al que le dedica energía y tiempo y, si bien el tenis no es su prioridad, asegura que siempre le va a estar agradecida.