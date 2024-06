Distinguen a Hugo Rafael Soto, a 26 años de ganar el título del mundo

El Diputado Provincial Hernán Díaz hizo entrega de un diploma y del decreto de Declaración de Interés Parlamentario, el logro trascendental al boxeador catamarqueño Hugo Rafael Soto por consagrarse Campeón del Mundo en la Categoría Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo en Las Vegas, Estados Unidos, el 29 de mayo de 1998.

Al cumplirse 26 años de esta conquista histórica tanto para el deporte de la provincia como para el país, se brindó este reconocimiento que Soto recibió de manos del Diputado Díaz en su oficina en el Palacio Legislativo, y compartieron un desayuno lleno de anécdotas de la vida del deportista.

"Para mí, es un gusto estar acá, que me hayan citado en la Cámara de Diputados, compartir con el Diputado y los muchachos. Muchas gracias por este reconocimiento, por lo visto, no estoy olvidado", señaló Soto, y destacó: "Me encantaría que los chicos sigan mis pasos deportivos y ojalá que no pase mucho tiempo para que haya un nuevo Campeón del Mundo".