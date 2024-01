Djokovic aplastó a Mannarino y se metió en cuartos de final del Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic aplastó al francés Adrián Mannarino, a quien derrotó por 6-0, 6-0 y 6-3 en solo 1 hora y 44 minutos. Djokovic, que viene de un 2023 en el que ganó prácticamente todo lo que jugó, mostró un nivel impresionante y no le dio oportunidades al francés, que además llegaba extremadamente cansado tras ganar todos sus partidos anteriores en cinco sets.

El partido fue un verdadero monólogo del serbio, que recién perdió games en el tercer set.

De esta manera, Djokovic se metió por 14ª vez en su carrera en los cuartos de final del Australian Open, torneo que ya ganó 10 veces (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023).

Su rival en los cuartos de final será el estadounidense Taylor Fritz, que dio el golpe de la jornada y dejó en el camino al griego Stefanos Tsitsipas, finalista del torneo en la última edición, al ganarle por 7-6(3), 5-7, 6-3 y 6-3. Este resultado le permitirá a Fritz Volver al top 10 del ranking, mientras que Tsitsipas descenderá tres posiciones, hasta la 10ª ubicación.

Otro de los candidatos que avanzó fue el italiano Jannik Sinner, quien tuvo un final de temporada 2023 impresionante y busca confirmar que está para grandes cosas. Con una impresionante actuación, derrotó por 6-4, 7-5 y 6-3 al complicado ruso Karen Khachanov para meterse entre los mejores ocho del torneo.

En los cuartos de final, el italiano de solo 22 años se cruzará con el ruso Andrey Rublev, que en el mejor partido de la jornada le ganó a la esperanza local, Alex de Miñaur, por 6-4, 6-7(5), 6-7(4), 6-3 y 6-0 luego de 4 horas y 14 minutos.

Esta noche continuará la acción en el primer Grand Slam de la temproada, con el resto de los partidos correspondientes a los octavos de final, en los que jugarán: Daniil Medvedev vs Nuno Borges, Carlos Alcaraz vs Miomir Kecmanovic, Alexander Zverev vs Cameron Norrie, y Hubert Hurkacz vs Arthur Cazaux.