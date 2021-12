Dolor por la muerte del hermano menor de Diego Maradona

La durísima noticia sacudió esta mañana al fútbol argentino y a la familia del Diego nuevamente. Hugo Hernán Maradona, el menor de los hermanos de Diego, falleció esta mañana en Italia, donde vivía hacía ya varios años, tras haber finalizado su carrera de futbolista. Según reportaron en Italia, a las 11.52 de este martes 28 de diciembre sufrió un paro cardíaco.

Sus hijas Melina y Nicole se expresaron ante la perdida: "Hoy me desperté y se había ido la parte más grande de mi corazón. Me quedé con las ganas de verte, reír con vos y decirte cuánto te amo. Me diste lo que más amo, a mis hermanos Thiago y Nicole, y los voy a cuidar como siempre me pediste. Te amo para siempre", escribió Melina Maradona, hija de Hugo, en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Nicole también puso unas palabras. "Nunca imaginé hacer uno de estos posteos, especialmente ahora. Hoy, Dios ganó un ángel pero me dejó sin el mío. El primer hombre que amé y me enseñó a amar no está más. ¿A dónde voy ahora? Me enseñaste a amarme a mí misma, a ser fuerte, a nunca rendirme y a cómo estar siempre con la cabeza en alto. El agujero que dejás en mi corazón no se va a llenar nunca. Guardame un lugar hasta que nos reencontremos. Te adoro con todo mi corazón, papá. Te amo para siempre mi ángel eterno".

También, Gianina, hija de Diego, expresó: "Hoy no, en un tiempo quizás si. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el mas rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple xq jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty, compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre x decirme que era mufa, el peleador mas peleón si me veía con un chabon. Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le de a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que solo tenia 8 añosssss, la clínica olivos juntos, hablarnos con los ojos. Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo mas me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO!".