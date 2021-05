D´Onofrio dijo que River no falló en nada y advirtió que lo más lógico sería no jugar mañana por la Copa

Respaldado por el comunicado que River publicó durante la madrugada explicando todo lo que viene sucediendo con los contagios en el plantel profesional, hoy el presidente Rodolfo D´Onofrio destacó que el club cumplió con todos los protocolos y que no fallaron “en nada”. Además, advirtió que la gran cantidad de futbolistas contagiados se debe a que se está jugando “durante una pandemia” y que lo más lógico sería “no jugar mañana”.

“River cumplió con todos los protocolos. Por más PCR que se hagan, nos aparecieron casos en pocos días y nadie descarta que aparezcan más. Vamos a jugar mañana como corresponde, porque si no tendremos sanciones de la Conmebol”, destacó D´Onofrio en declaraciones a Radio Mitre.

El presidente del club de Núñez mantuvo una reunión de urgencia con Enzo Francescoli, el vicepresidente Jorge Brito y Marcelo Gallardo, que participó de manera virtual, en la que se resolvió presentarse a jugar mañana contra Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores para evitar que la Conmebol le de el partido por perdido y además lo expulse de la competencia. Incluso, se perdería de recibir el fuerte ingreso económico de cada partido de local.

Cuando le preguntaron qué falló para que se contagien tantos futbolistas, de Primera y de Reserva, fue contundente: “Acá no falló nada. Cando jugás en pandemia, por más que hagas todo, puede haber contagios masivos. Mañana vamos a competir, pero lo lógico sería no jugar. Vamos a cumplir con el reglamento porque las sanciones serían severas. Jamás pensamos en no jugar”.

En referencia al tema del arquero, que por ahora no está habilitado para jugar, contó: “Estamos esperando que nos autoricen un arquero. Si tenemos que poner a un jugador en el arco, será así. Irá Casco, je. Es una ridiculez, pero es así. No hay que exponerse a que te sancionen, que te dejen afuera de esta Copa y de las que vienen”.

“El estado de salud de los contagiados es bueno. Tiene síntomas como fiebre o resfrío, nada más. Nadie está en una situación preocupante. El tema son las consecuencias posteriores, como nos pasó con el arquero Centurión, con una especie de arritmia”, destacó sobre la situación de los 20 contagiados.

river libertadores 2

Luego, D´Onofrio se refirió a la definición de la Copa de la Liga con las semifinales entre Colón - Independiente y Boca - Racing: “Me preocupa que cuatro planteles tengan que ir a San Juan, yo les diría que extremen las precauciones. Como River quedó afuera no voy a opinar más”.

Santa Fe también con contagios

Independiente Santa Fe, rival de River del miércoles para la Copa Libertadores, informó que tiene cinco casos positivos en coronavirus: tres futbolistas -cuyos nombres no reveló-, un miembro del cuerpo técnico y otra persona del área administrativa.

Esto genera aún más incertidumbre a un duelo que debe jugarse en cuestión de horas en el estadio Monumental. El Millonario tiene 21 jugadores contagiados y, sumado a las lesiones, no logra conformar un 11 titular.