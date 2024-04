Dos grandes apuestas del boxeo argentino buscan esta noche el batacazo en Las Vegas

Dos grandes apuestas del boxeo argentino se estarán jugando el prestigio y el futuro en Las Vegas: Agustín El Avión Gauto, y Gustavo “Eléctrico” Lemos van a afrontar compromisos fundamentales en sus carreras. Será este sábado, formando parte de un gran show, que comenzará a las 21, hora de la Argentina, por ESPN 3 y STAR +.

Como quedó dicho, uno de los protagonistas será Agustín Gauto (21-1-0, 15 KO) quien enfrentará a un durísimo oponente como el inglés Galal Yafai, medalla dorada de los Juegos de Tokio, invicto en 6 peleas con 4 nocauts a favor, actual campeón Internacional de peso mosca para el Consejo Mundial de Boxeo.

Gauto sabe que se trata de un gran compromiso y ha entrenado como nunca con su técnico Rodrigo Calabrese. Dos estrellas, como el actual campeón mundial supermosca IBF, Fernando “Puma” Martínez y Marcos “Chino” Maidana, ya están en Las Vegas para darle su aliento y apoyo. FACE OFF 👀@galal_yafai vs Agustin Gauto



Pero también estará en un combate estelar, eliminatorio de campeonato mundial, otro crédito del boxeo argentino como Gustavo “Eléctrico” Lemos (29-0, 19 KO) que tendrá una dura prueba ante Richard Hitchins (17-0, 7 KO). “Es un muy buen boxeador y espero no dejarlo crecer, porque sé que va a ser complicado, pero estoy muy bien entrenado y tengo una gran confianza”, afirmó el boxeador oriundo de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. FACE OFF 👀@heisrichardson vs Gustavo Lemos



Junto a su padre y entrenador, Pedro Alem, su segundo Anibal Amarilla y Sebastián Rivero de O.R. Promotions, Lemos sabe que la recompensa es muy grande. El ganador de esta pelea será el retador obligatorio al actual campeón IBF superligero, el fuerte pegador de Puerto Rico Subriel Matías, por lo que este encuentro tiene un color muy especial para los protagonistas.