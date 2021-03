Dos Pumas en Catamarca: Brígido y Segura

Virginia Brígido y Agustín Segura son dos jóvenes jugadores nacidos en Catamarca Rugby Club que fueron convocados en sendos seleccionados nacionales. Virginia al Seleccionado de rugby femenino y Agustín a Jaguares XV.

Desde la Comisión Directiva del club, encabezada actualmente por Hernán Diego Sosa, festejaron el gran momento que vive la institución. “Años de trabajo centrado en la formación de niños que se iniciaron en el club desde muy pequeños, hoy da sus frutos”, manifestaron.

El presidente expresó "nuestra misión durante el transitar de las distintas comisiones fue siempre formar personas de bien, Si a eso le agregamos que juegan bien al rugby y son convocados a los seleccionados Argentinos, mucho mejor. El orgullo que sentimos no solo los integrantes de la Comisión sino cada integrante del club, es enorme”.

Siempre destacamos que si bien es meritorio estar en un seleccionado, no es solo eso lo que nos motiva. Nos motiva tener muchos niños y jóvenes dentro de nuestro club, a quienes podemos aportar algo, como Agustín y Virginia, que ademas de talentosos son personas de bien, respetuosas, disciplinadas y con un gran tesón".

Por su parte, el vicepresidente Fernando Tula nos contaba que "Cuando avizoramos un año (2020) difícil, sin actividad por la pandemia, no nos quedamos quietos, activamos nuestro eje solidario y seguimos trabajando. Y tenemos los resultados a la vista: estamos muy contentos porque el club siguió creciendo: nuestro anhelado gimnasio ya es una realidad, hoy se encuentra terminado en un 80%, y funcionando (bajo los lineamientos del COE) con gran cantidad de socios y no socios entrenando a full, supervisados por personal altamente calificado. Contratamos 3 profesores de educación física, que desarrollan un trabajo personalizado con los planteles juveniles (de 14 a 18 años) y con el plantel superior (primera e intermedia) en cuanto a la preparación física, brindando un agregado de valor al entrenamiento convencional.

“Estamos muy entusiasmados porque fuimos unos de los pocos clubes que habilitamos y llevamos adelante con éxito la Colonia de Verano, durante Diciembre, Enero y Febrero, dirigidas por el Prof Augusto Martínez. Tenemos una pileta semiolímpica para nuestros niños y socios, donde se desarrollaron trayectos de importantes competencias. Esto es también la consecuencia de tener como eje que los niños estén dentro del club todo el año, que el club sea su segundo hogar y lugar de contención y diversión", resumieron los dirigentes del Mirasol.

Segura integra el plantel de Jaguares XV