Dura derrota de Diego Schwartzman en Indian Wells: perdió 6-0 y 6-2 ante Cameron Norrie

No fue un buen día para el argentino Diego Schwartzman. El número 15 del ranking ATP estuvo lejos del nivel mostrado en los últimos partidos, perdió por 6-0 y 6-2 ante el británico Cameron Norrie (26) y quedó eliminado del Masters 1000 de tenis de Indian Wells, en la instancia de cuartos de final.

El “Peque” fue superado de principio a fin por su par británico, quien se quedó con una aplastante victoria en la cancha principal del torneo luego de 1 hora y 13 minutos de un dispar enfrentamiento.

Schwartzman, quien el miércoles había tenido una de sus mejores actuaciones del año al superar al noruego Casper Ruud, número 10 del Mundo, no logró repetir. Este jueves cometió 30 errores no forzados y fue fácil presa de Norrie, quien no le dio respiro al argentino y los despachó rápidamente en dos sets.

El primer chico fue netamente favorable al europeo: quebró en tres oportunidades el saque del argentino y, a pura potencia, se quedó con un contundente 6-0. En el segundo set pareció reaccionar el argentino, quien se recuperó de una pérdida de servicio y remontó el 0-2 hasta igualarlo 2-2. Sin embargo esta levantada fue solo un espejismo y el británico ganó los cuatro games siguientes, con dos quiebres incluidos.

Para llegar a este partido, el argentino había eliminado sucesivamente al estadounidense Maxime Cressy, al británico Daniel Evans y al noruego Casper Ruud.

Norrie, de 26 años, lo aventaja ahora 3-1 al argentino en el historial después de ganarle en Acapulco 2019 y el US Open 2020, y hoy en Indian Wells, al tiempo que perdió en Antwerp (Bélgica) 2018.

Schwartzman, 28 años, de todos modos, cumplió este año su mejor actuación en seis presentaciones en Indian Wells, que se juega en sobre canchas rápidas con premios por 8,4 millones de dólares.