Duro comunicado de Boca Juniors tras el fallo de la Justicia: "Vergonzoso intentar enturbiar la elección"

Boca Juniors ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales horas después de que la Justicia diera lugar al reclamo de la oposición, liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, y ordenase que los 13.364 socios objetados voten por separado en los comicios que se celebrarán el domingo. El oficialismo, comandado por Juan Román Riquelme, se expresó en contra de esta medida y acusó a la jueza Abrevaya de buscar asustar a los hinchas para que no voten.

La resolución dictaminada este viernes fue apelada por el Xeneize, tal y como se informa en este escrito: “Ya ha sido apelada la resolución por el Club Atlético Boca Juniors solicitando a la Cámara Civil que se haga cargo y resuelva con urgencia esta situación por ser de una gravedad institucional notable”.

A su vez, en el comunicado hay una ferviente crítica al accionar de la Justicia: “La denuncia burda y la resolución dictada por la señora jueza, dentro del último día hábil antes de las elecciones, solamente persigue hacer daño e intentar enturbiar la elección, causando temor y que los socios no vayan a votar. Es triste y vergonzoso ver que quienes quieren, como los señores Ibarra y Macri, representar al socio, demuestren claramente que su interés personal de apropiarse del club como sea, esté por encima de la ley, del estatuto del club y de todos los socios”. Boca Juniors criticó el fallo que da lugar al reclamo de la oposición

En el fallo de este viernes se indica: “La labor del veedor informante consistirá en disponer que las mesas identificadas, según denuncia del reclamante en autos, como activos de la 148 a la 171 inclusive y de ACTIVAS de la 217 a la 223 inclusive y del interior de la 278 a la 285 inclusive, siempre que correspondan a los períodos de 1 de agosto a 30 de noviembre de 2021, como fecha de ingreso a socio activo pleno, cualquiera sea el origen, voten con total normalidad pero ubicados en mesas en un sector separado del resto, para poder realizar, una vez terminado el horario de votación, un escrutinio separado e independiente de dichas mesas, con un conteo de votos que será paralelo al de las restantes mesas, pero separado, debiendo obtener un total de sufragios por las mesas generales y otro por las que se detallan previamente”.

De esta manera, si bien el resultado obtenido en dichas mesas se suma al conteo general, quedará como material susceptible para impugnar la elección si la causa de fondo prospera. En esa causa la lista opositora argumenta que esos socios, que según su número son 13.364, fueron pasados adrede e irregularmente para favorecer a Juan Román Riquelme.

El comunicado completo:

En el día de hoy tomamos conocimiento que nuevamente el Señor Andrés Ibarra presentó ante la Inspección General de Justicia y la Justicia de CABA, dos nuevos pedidos de medida cautelar pretendiendo perjudicar el voto de 13 mil socios.

Queremos recordarle a todos los socios que el día lunes pasado, la Cámara Civil ya resolvió este mismo planteo porque de acuerdo al artículo 18 del Estatuto Social la medida cautelar no puede afectar los derechos adquiridos por los socios. La Inspección General de Justicia, concordante con la resolución de la Cámara Civil citada y de su propia resolución del día 5 de diciembre 2023., rechazó en el día de hoy el planteo efectuado por el Sr. Andrés Ibarra, por ser totalmente contrario a la ley y a los Estatutos del Club, ratificando la legalidad del llamado a elecciones y los padrones respectivos.

Como dijimos, el denunciante pidió que en la Justicia de CABA intervenga la misma señora Jueza que intervino en la denuncia anterior que fuera rechazada por la Cámara Civil por ser contraria a la ley. Esta solicitud era llamativa al insistir con la misma magistrada. Pero la respuesta a ello fue rápida, la señora jueza demostrando una clara connivencia con los mandatos de los señores Ibarra y Macri, ha dictado una nueva medida cautelar, pasando por arriba de lo dictaminado por la Cámara Civil el lunes pasado y de la Inspección General de Justicia, en el día de hoy y desconociendo el Estatuto de nuestra Institución.

Ya ha sido apelada la resolución por el Club Atlético Boca Juniors solicitando a la Cámara Civil que se haga cargo y resuelva con urgencia esta situación por ser de una gravedad institucional notable que crearan estos dos señores antes nombrados. Estamos convencidos que, como con la denuncia anterior, la Cámara Civil aplicara la ley, el derecho y la justicia, no permitiendo el accionar de aventureros que demuestran no tener limites en atropellar a la ley, la ética y la moral con tal de conseguir su fin que no es otro que perjudicar al socio y al Club Atlético Boca Juniors.

La denuncia burda y la resolución dictada por la señora jueza, dentro del último día hábil antes de las elecciones, solamente persigue hacer daño e intentar enturbiar la elección, causando temor y que los socios no vayan a votar. Es triste y vergonzoso ver que quienes quieren, como los señores Ibarra y Macri, representar al socio, demuestren claramente que su interés personal de apropiarse del Club como sea, esté por encima de la ley, del estatuto del club y de todos los socios.

Este domingo votamos todos porque es nuestro derecho.