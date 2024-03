El apoyo de Daniele De Rossi a Daniel Osvaldo: "Siempre para estoy para él"

Daniele De Rossi puso un punto y aparte a la clasificación de la Roma a los cuartos de final de la Europa League para dedicarle unas palabras a Daniel Osvaldo, quien horas antes había publicado un video en el que confesó el uso de drogas y una fuerte depresión. En medio de la conferencia de prensa, el entrenador italiano se dirigió directamente a su ex compañero y le envió un mensaje de apoyo.

“Digamos que hablaré con Dani, porque realmente Dani es mi hermano. Hablamos hace dos días después del partido contra la Fiorentina. Nos enviamos fotos de los viejos partidos Fiorentina-Roma. Hay una relación tan íntima que preferiría no expresar nada. También porque no sabía nada, o mejor dicho, no lo sabía todo”, fue lo que manifestó De Rossi al ser consultado por la situación del ex delantero con el que convivió en su club y también en la selección italiana.

Más tarde, Lele añadió: “Por mi parte, sabe que siempre estoy aquí para él, como cuando éramos compañeros. Como fue para mí cuando estaba en Argentina y como será ahora. Si lo necesita lo tendrá”.

A pesar de que hacía un tiempo había colgado los botines, Dani Stone había sido una suerte de promotor para el arribo de De Rossi a Boca en 2019. El director deportivo Nicolás Burdisso fue quien hizo las tratativas para contratar al mediocampista italiano campeón del mundo en 2006 con la Azzurra, pero Osvaldo también lo convenció de que se diera el gusto de ponerse la camiseta azul y oro al menos por un semestre.

“Él me hablaba mucho de Boca, contento que cumpla su sueño. Está muy feliz. Le deseo lo mejor, que le vaya bien y que no le hagan la vida imposible como me la hicieron a mí”, había declarado Osvaldo tras la llegada del Tano al Xeneize, haciendo referencia a los que fueron sus últimos días en el club de la Ribera tras una discusión con el entonces director técnico Guillermo Barros Schelotto en 2016.

En Italia, De Rossi y Daniel Osvaldo compartieron dos temporadas con la Roma: desde 2011 hasta 2013, época en la que el atacante surgido en las inferiores de Huracán de Parque Patricios también fue asiduamente convocado para la selección italiana mayor (ya había hecho carrera con las categorías juveniles) aunque no fue convocado para el Mundial de Brasil 2014. Osvaldo anotó 41 goles en 124 partidos de la Serie A. Marcó dos goles en 14 apariciones con la Nazionale.

Entre muchísimos mensajes de ex compañeros, amigos, gente del fútbol y también fuera del ambiente del deporte, se destacó el deseo de pronta mejora de Leandro Paredes, quien hoy es dirigido por De Rossi en la Roma: “Vamos dani querido!!!! fuerza que todo va a estar bien”. El conjunto romano perdió 1-0 ayer con Brighton en Inglaterra, pero pasó de ronda y se medirá contra el Milan en los cuartos de final de la Europa League.

En la jornada de ayer, Daniel Osvaldo grabó un video que publicó en las redes sociales en el que reveló: “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. En un momento en que mi vida se me va de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

* La Sedronar brinda orientación y contención a través de la línea 141, anónima y gratuita, y vía el mail [email protected]. Y pone a disposición material de descarga para aprender sobre la problemática de consumo y saber cómo cuidar a nuestras y nuestros jóvenes durante la cuarentena, en este enlace.* Si está pasando una situación de consumo problemático y necesita participar de las reuniones de Narcóticos Anónimos, abierta al público y disponible las 24 horas, debe ingresar en este enlace. El número gratuito de información es 0800-333-4720 y desde WhatsApp al +54 911 5047-1626. Para más información sobre otras reuniones virtuales en Argentina pueden acceder al sitio web: www.na.org.ar.